引進尖端殺人武器！美韓軍事行為加劇　北韓警告：恐觸發新冷戰

▲ 金正恩近來多次親自指導試射飛彈。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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北韓此前為對美國及南韓的聯合軍演表示抗議，多次無預警試射武器，挑起朝鮮半島緊張情勢。北韓外交部發言人22日再度透過官媒《朝中社》表示，美國近期試射中程巡弋飛彈，更試圖在日本等朝鮮半島周邊地區部署F-35戰機及攻擊性軍事設備，將使地區軍備競爭加劇。

《朝中社》報導，外交部發言人表示，北韓欲透過對話及協商和平解決所有問題的立場不變，但對伴隨軍事威脅的對話不感興趣。聲明也提到，此類危險及不尋常的軍事行動正在進行，可能引發新一波朝鮮半島及區域性的冷戰。

他提到，南韓當局不顧北韓多次警告，美韓軍演結束後便再度自美國引進F-35A隱形戰機，即屬「危險及不尋常的軍事行動」。他指責南韓不斷引進「尖端殺人裝備」的行為正面挑釁《9‧19軍事協議書》，且美韓不斷加劇軍事敵對行為，將削弱使朝鮮半島邁向永久和平的對話動力。

2月越南「川金二會」破局後，美國及北韓間的實務協商停滯至今。儘管川金6月於板門店短暫會面，也同意重啟談判，但目前未見具體成效。美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）20日出訪南韓期間則表示，「我們已經準備好，一旦收到北韓的消息，就會盡快重啟談判。」