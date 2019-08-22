日韓外長認了「徵用工案損及貿易」　立場各異但同意持續對話

▲ 繼月初在泰國曼谷會面，河野及康京和時隔20幾天再度會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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日韓貿易爭端越演越烈之際，第9屆中日韓外長會21日在北京登場，日本外交大臣河野太郎及南韓外交部長康京和在場邊會談約半小時，會中再度確認雙方立場差異，但為避免狀況惡化，願持續進行對話。

《韓聯社》報導，河野及康京和21日下午2時在北京古北水鎭進行35分鐘的會談，針對日方的出口限制、強徵勞工問題及朝鮮半島情勢交換意見。康京和會中對日本將南韓踢出白名單的決定表示遺憾，點出此事的嚴重性，同時強烈要求日方撤回。但河野表示，日方將維持既定立場。

康京和還提到，希望日韓外交官能一同努力，促使兩國出口貿易當局盡早展開對話。但韓媒指出，她較早步出會場，表情僵硬。當被記者問及南韓是否將續簽《軍事情報保護協定》（GSOMIA），她也並未回應。

河野在會談結束後發表談話指出，雙方都認為徵用工已經損及雙邊貿易，使美國2大亞洲盟國的關係降到冰點。他在日本放送協會（NHK）直播節目中說明，「根據此一共識，我希望在解決此爭議方面有所進展。我認為，若我們能在這個困難的情況下就此事進行對話，就能在解決問題方面取得重大進展。我希望（日韓）保持密切聯繫並持續對話。」