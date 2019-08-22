美國「MQ-9死神無人機」傳遭葉門叛軍擊落　2個月第2起

▲美國一架MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）傳遭葉門叛軍擊落。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

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葉門叛軍胡賽運動（Houthi Movement）發言人21日宣布，防空武力20日晚間在扎瑪爾省（Dhamar）上空擊落一架美國無人機。美國中央司令部迅速發出聲明，確認遭遇攻擊的是「MQ-9死神無人機」，其餘細節則還在調查當中。根據了解，伊朗長期支持胡賽叛軍，6月才協助擊落另外一架飛機，此舉無疑加劇與美國的緊張情勢。

綜合外媒報導，胡賽運動透過電視台Al-Masirah電視台釋出消息，稱部隊防空武力在首都沙那（Sana）東南方的扎瑪爾省上空，擊落一架美籍飛行器。

▲美軍MQ-9無人機，又稱收割者無人機、掠奪者無人機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

美國中央司令部聲明，「我們注意到，報導宣稱一架美國MQ-9飛機在葉門上空遭到擊落。我們目前沒有獲悉任何進一步的資訊。」陸軍中尉布朗上校（Earl Brown）則說表示，無人機在「獲得授權的天空領域」執行任務，「我們已經表達得很清楚，伊朗的挑釁，以及對於叛軍和代理人的支持，例如他們支持胡賽叛軍的行為，對於本國盟友以及該地區的穩定具有嚴重威脅。」

▲葉門什葉派叛軍胡賽運動乘坐巡邏的卡車在沙那聚會。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，美軍有時候會針對葉門的蓋德組織分支出動無人機或發動空襲，一名官員認為胡賽叛軍可能使用了面對空導彈（Surface-To-Air Missile），但也有官員認為，目前要判斷誰必須為此負責，言之過早。

根據了解，美國軍方6月也表示，胡賽叛軍在伊朗的協助之下，擊落一架美籍無人機。

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