影／白鹿直撲！NASA「白胖暴風」衛星圖曝　從台灣登陸…暴雨影響時間拉長

▲NASA預測白鹿將從台灣登陸。（圖／翻攝自NASA）



記者張方瑀／綜合報導

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第11號颱風白鹿來勢洶洶，美國太空總署（NASA）預估，颱風目前為在菲律賓東部海域，會朝西北繼續移動，從台灣東部登陸，且夾帶的暴風雨影響時間也會拉長。中央氣象局則預計，周六（24日）暴風圈將逐漸影響東部陸地。

NASA透過Terra衛星搭載的中解析度成像分光輻射計（MODIS）拍攝到颱風白鹿（Bailu）的最新影像。美國東部時間21日上午11點（台灣時間21日晚間11點）時，白鹿中心位置在菲律賓東方海域，距離日本沖繩嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）西南方偏南647海里（約1198公里），並朝著西北持續前面。最大持續風力接近每小時55.5公里，且暴風雨影響時間也會拉長。

NW Pacific Ocean - NASA Finds Tropical Depression #Bailu Forms East of Philippines

NASA's Terra satellite passed over the Northwestern Pacific Ocean and captured an image of newly developed Tropical Depression Bailu, east of the Philippines. Story> https://t.co/N45ZGc7EQI pic.twitter.com/WDernEs2Sw

根據聯合颱風警報中心（The Joint Typhoon Warning Center）預估，白鹿將持續朝西北移動，從台灣登陸後，會接著在中國東南部登陸。中央氣象局預計會在23日白天至深夜，陸續發布海上、陸上颱風警報。

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