影／白鹿速度減緩…威力逐漸增強　美媒：登陸台灣前恐升級成「中颱」

▲白鹿預測路徑。（圖／翻攝自PAGASA）



記者張方瑀／綜合報導

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輕颱白鹿直撲台灣，美國氣象媒體AccuWeather預估，白鹿會持續增強，會在登陸台灣前升級成中颱。菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）指出，颱風Ineng（白鹿）速度正在減緩，以每小時15公里的速度朝西北方前進，瞬間陣風仍達到每小時80公里。

AccuWeather表示，目前白鹿正在菲律賓東方海域朝西北前進，不排除未來有持續增強的趨勢，從菲律賓北部到台灣周圍的漁船作業都會受到影響。AccuWeather預估，白鹿可能會升級成一級颶風（相當於中颱），並在23日上午至24日上午間登陸台灣，透過路徑判斷，台灣在24日的風雨將會最強烈。

▲白鹿衛星雲圖。（圖／翻攝自PAGASA）

PAGASA數據指出，颱風Ineng（白鹿）在奧羅拉省（Aurora）卡西古蘭（Casiguran）以東840公里處，速度由每小時25公里，降至每小時15公里，並持續朝西北方前進。另外，颱風的最大風速仍保持在每小時65公里，瞬間陣風可達每小時80公里。不過距離菲律賓陸地較遠，不會造成劇烈影響，僅會由外圍環流加上西南氣流，在菲律賓東岸形成豪雨。

中央氣象局則警告，全台週六（24日）整天都有明顯風雨，尤其東南部地區更要注意劇烈豪大雨，依照目前路徑預估，周五上半天將發布海警、下半天不排除發布陸警，提醒民眾隨時留意最新颱風動態。

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