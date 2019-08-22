警新婚28天查竊案遭拖行輾斃　妻淚訴：說好那週要去蜜月旅行

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記者黃翊婷／綜合報導

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英國伯克郡（Berkshire）28歲警察哈柏新婚不到一個月，就在追查一起竊案的過程中，遭20歲的福斯特開車拖行身亡。這起殺警事件掀起英國人民關注，熱心民眾紛紛帶著花束前往案發地點祈禱，希望結束任務的哈柏一路好走。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，哈柏（Andrew Harper）15日在值勤期間負責追查一起竊盜案，途中遭福斯特（Jed Foster）開車輾過，接著一路拖行，最後不幸喪命。當地警方獲報後十分驚訝，但還是強忍悲痛迅速展開追捕，經過連日調查、比對目擊證詞，直到19日才將福斯特抓起來。

▲泰晤士谷警察部隊在推特上PO出花束照懷念哈柏。（圖／翻攝自推特／Thames Valley Police）

而被指控涉犯謀殺、偷竊的福斯特，20日出庭時仍矢口否認犯行，強調自己絕對沒有任何違法行為；就連他的母親也到場聲援，甚至在網路上PO文力挺兒子是無辜的。不過，英國民眾對於這起殺警事件相當關心，事後紛紛帶著花束前往案發地點祈禱，各地警局也陸續PO文哀悼，希望這位年輕、優秀的警察一路好走。

但更令外界心疼的是，殉職的哈柏其實才新婚28天，原本預計事發當週要和妻子莉西（Lissie）一起去度蜜月，沒想到旅行還沒去成，夫妻倆就此天人永隔。

莉西得知噩耗後心都碎了，面對外界的關心，她也寫下一封公開信傾訴對丈夫的感情，稱對方是自己認識的所有人當中，最善良的人，字字句句都是對已逝丈夫的思念。

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Lissie Harper has released a tribute to her husband PC Andrew Harper. Please click on the link: https://t.co/ZtkmWewzuP pic.twitter.com/xa4xp4ssUz