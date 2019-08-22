4女大生中彈！美槍手掃射「迎新派對」　圖書館外200人奔逃

▲克拉克亞特蘭大大學發生校園槍擊，截至當地時間上午槍手仍在逃。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

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美國喬治亞州亞特蘭大20日深夜發生槍擊事件，一名槍手在克拉克亞特蘭大大學（Clark Atlanta University）附近，朝正舉行封街迎新派對的約200學生開火，隨後趁亂逃逸。現場有4名女大學生中彈受傷，所幸均沒有生命危險。

根據ABC News報導，事發在當地時間20日晚間10時30分左右（台灣時間21日上午10時30分），當時約有200人在克拉克亞特蘭大大學圖書館外參加封街派對。警方表示，初步調查，派對上有兩派人馬發生爭執，隨後就傳出槍響，但目前還不清楚槍手身份。

亞特蘭大警局表示，校園駐衛警先將在場3名中彈女學生送往醫院治療，另有1名女學生自行前往醫院。警方表示，目前4名傷者傷勢情況皆穩定。據悉，傷者中有2名克拉克亞特蘭大大學學生，年齡分別為18歲和19歲，另外2人則是當地斯皮爾曼學院（Spelman College）學生，年齡分別為17歲和18歲。

克拉克亞特蘭大大學和斯皮爾曼學院均為美國傳統黑人大學（Historically black colleges and universities），兩所學校都是亞特蘭大大學中心聯盟（Atlanta University Center），該聯盟為全美最大且歷史最悠久的黑人大學學術聯盟。

警方調查人員表示，初步判斷槍手並非故意瞄準4名傷者開火。截至21日上午，當局還沒有逮捕任何嫌犯。另據美聯社報導，事發當天為亞特蘭大大學開學日，晚間舉辦封街派對的目的，是為了慶祝迎新活動結束。

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