王陽明籃球魂爆發！從小看NBA　女生這樣穿球衣最性感

記者林明瑋 / 台北報導

你是看NBA長大的嗎？還記得1992年的夢幻隊（Dream Team）嗎？王陽明為運動品牌Mitchell & Ness推出的1992 Dream Team系列站台，滿滿的籃球魂大爆發，他表示從7、8歲就開始看NBA、打籃球，最愛的球星至今仍是麥可喬丹，除了自己愛穿球衣，也認為女生穿緊一點、短一點的球衣很性感。

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▲王陽明為Mitchell & Ness推出的1992 Dream Team系列站台。（圖／品牌提供）

王陽明至今仍保持打籃球的習慣，自認球技還可以，但也謙稱「老了」，他說：「以前還可以飛扣，最近比較常打球，又回到不錯的狀態，現在一周打兩、三次，大概又快可以扣籃了。」

小學時就由爸爸帶著看籃球，但兩人支持的球隊不同，爸爸喜歡紐約尼克隊，他則是芝加哥公牛隊麥可喬丹（Michael Jordan）的鐵粉，因此會分別在兩個房間看球，甚至因此吵架，他說：「他還是會讓我啦，也帶我去麥迪遜廣場花園這些地方看比賽。」

▲皮朋復刻球衣9,980元、帽1,480元。

中學唸的是「球校」，同學都是男生，上課前、下課後都打籃球，也到處比賽，身處男校不就沒有女同學觀戰？他笑說：「會到女校打啊！」有因此受到女孩愛慕的眼光嗎？他說：「沒有耶，我不是她們喜歡的樣子。」

他很喜歡穿球衣，一件寬鬆的熱身外套、修身的褲子，再一雙小白鞋就行，也認為女生穿球衣很好看，「現在也有出專門給女生的的球衣和球褲，短一點的，或是褲子緊一點、屁股翹一下，蠻性感的。」讓人聯想到有好身材的蔡詩芸，正適合這樣裝扮。夫妻倆的做人進度備受關注，日前傳出做試管嬰兒成功，但王陽明仍表示：「有好消息會告訴大家。」

▲連帽衫2,680元、T恤2,880元。

美國運動服裝品牌Mitchell & Ness歷史超過百年，對於復古球衣相當拿手，這次的1992 Dream Team系列，復刻1992年夢幻隊球員們練習、上場穿的球衣、球褲、熱身外套等等，並有球員背號的T恤、連帽衫、帽子，在微風松高的NBA Store中設置了專區販售，呼喚著所有人的籃球熱血，無論是不是NBA粉絲、有沒有經過夢幻隊的時代，都能感受到魅力。

▲喬丹背號「9」的背心3,080元、熱身夾克5,680元。

關於1992 Dream Team夢幻隊

原名是「美國國家男子籃球隊」，為了參加1992年巴賽隆納奧運的籃球賽事而組成，隊員包括多位當時首屈一指的NBA球星，麥可喬丹、魔術強森（Magic Johnson）、賴瑞柏德（Larry Bird）、皮朋（Scottie Pippen）等等，夢幻程度再也沒有其他隊伍能出其右，因此也被稱為夢幻隊，絕對是籃球史上一頁閃亮的歷史。

▲位於NBA Store中的Mitchell & Ness 1992 Dream Team系列專區。