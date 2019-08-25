凱特王妃最愛穿的8個「平價品牌」　Zara洋裝、Superga小白鞋台灣也買得到

不同於一般皇室給人的奢侈印象，英國皇室的親民代表凱特王妃Kate Middleton除了穿著那些已被視為皇室御用的精品品牌之外，也時常出乎意料地穿上價位平實的大眾品牌，從台灣也買得到的Zara、Superga，到英國當地的服飾品牌L.K.Bennett、Topshop，她相較於價位反而更著重設計風格的作風，不僅為她贏得最親民王妃的良好形象，更提供了大眾一個輕鬆穿上「皇室御用」的機會。以下精選幾個凱特王妃的親民穿搭時刻，讓你也能從自身穿搭著手打造皇室風格！

1．L.K.Bennett洋裝





凱特王妃在公開現身時最常選擇的單品就是連身洋裝，而除了Alexander McQueen、Jenny Packham與Temperley London等精品洋裝外，作風親民的她也時常選擇平價品牌的洋裝。

在2018年參訪兒童醫院及資源中心時，凱特身穿英國中價位時裝品牌L.K.Bennett的圓點圖樣深綠色連身裙，搭配絨面手拿包，展現端莊氣質。L.K.Bennett的洋裝價位多數落在萬元左右，打折時的價格甚至可以來到5,000元以下，同品牌的裸色跟鞋與手拿包也是她時常選用搭配的單品。

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2．Kate Spade New York洋裝

Kate Spade New York作為許多女孩們的輕奢入門品牌，在凱特王妃的穿搭中也沒有缺席，這款菱形印花洋裝，透過百褶剪裁與條紋滾邊，散發復古溫柔的氣息。類似款洋裝目前在官網的售價大約是10,000元左右，品牌也有許多千元的洋裝款式可以選擇。

3．Topshop洋裝





來自英國的快時尚品牌Topshop，當然也在凱特王妃的購物清單上，每次她選穿的單品都會立刻銷售一空，可說是Topshop最強力的非官方廣告大使。

在2016年的印度參訪行程中，凱特王妃身穿這件刺繡裝飾的飄逸洋裝，搭配上當地民眾表示歡迎而幫她配戴的紅色領巾，在色彩上剛好彼此呼應。

4．Banana Republic中長裙





除了洋裝之外，優雅又好搭的過膝裙裝也是凱特王妃衣櫃中的必備單品，這件來自美國品牌Banana Republic的A Line長裙，以修飾身形的剪裁，加上藍綠色系的幾何圖樣，獲得凱特的喜愛，原價4,000多台幣的裙裝，在凱特穿上後迅速完售。

5．Zara西裝 & J.Crew跟鞋





快時尚界的龍頭品牌Zara也是凱特王妃多次選穿的品牌之一，她在2016年（左）以及2017年（右）參加活動時，都被捕捉到穿著這件Zara白色西裝外套的身影，腳上搭配的則是J.Crew的格紋低跟鞋。在2017年時，她搭配的深藍色扣飾長褲也是J.Crew的單品，不但選擇平價品牌，甚至還重複穿著，讓她的親民形象更加深入人心。

6．Zara洋裝





在2018年一次皇室家庭的私下旅遊行程中，凱特王妃身穿這件水藍色的Zara洋裝陪孩子們在草地上奔跑玩耍，立刻引起一陣熱搜。

7．Zara長褲





在凱特選擇的眾多平價單品中，重複出鏡率最高的可說是這件Zara 的深棕色長褲，不論是2016年凱特夫婦前往印度參訪、2017年訪問慈善組織，又或是2018年前往森林小學參觀時，都可看到它的身影，可說是戶外相關活動的最佳搭配單品。

8．Fjallraven夾克





除了多次穿搭的Zara深棕色長褲外，凱特在森林小學參訪行程中還穿上了瑞典戶外用品牌Fjallraven的軍綠色夾克，在台灣以狐狸標誌後背包為人所知的Fjallraven，其實是登山露營服裝的專門品牌，7,000元左右的價格以機能型外套來說相對親民，官網目前也還有販售同款夾克，但僅限寄送歐洲地區。

9．Superga帆布鞋

凱特王妃在今年的切爾西花卉展上，以一身休閒又優雅的穿著引起關注，而腳上的Superga 2750經典小白鞋，更是引起網友的熱烈討論，這雙多次出現在她穿搭中的基本款帆布鞋，價格大約2,000元左右，被稱為義大利的國民鞋款，讓人再次感受到凱特樸實自然的一面。

文／Harper's BAZAAR 圖／GETTY IMAGES

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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