不滿女友藏FB密碼　變態男「拿鐵鎚狂毆逼登入」她整條腿變藍黑色！

▲女子因不給男友臉書密碼遭鐵鎚狂毆。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

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現代人因為科技的便利，身上擁有各式各樣的密碼，除了自己需要記錄之外，也儼然成為夫妻情侶之間爭執的另一個導火線。英國日前發生一起男子因為要求登入女友的Facebook密碼，竟拿鐵鎚狂毆女友直到得到密碼為止，手段相當兇殘。

根據英國《太陽報》報導，20歲的布萊克爾（Oscar Blackall）跟女友艾莉西亞（Alyshia Connorton）交往一段時間，但布萊克爾卻有強烈控制欲，希望可以得到艾莉西亞的所有密碼，甚至兩人多次因為這件事情起口角衝突。久而久之，當布萊克爾要求女友給密碼，但女友卻不願意時，他就會以施暴的方式逼女友就範。

▲布萊克爾因不滿女友不給密碼，拿鐵鎚狂毆。（圖／翻攝自當事人臉書）

承辦的法官諾特（Emma Nott）表示，布萊克爾因為女友不願意提供社群網站的密碼，以鐵鎚不斷狂毆女友，只為了減輕自己的憤怒，每一次他為了這樣無理的要求傷害女性，卻沒有想要過有一天要為此吃上官司。

諾特也斥責布萊克爾，雖然沒有造成艾莉西亞骨折，但鐵鎚狂毆的情況下，會造成大面積的瘀青，甚至還動腳踹他，已經造成嚴重的傷害，「這是一個相當刻意、持續性的攻擊，艾莉西亞身上的傷害有很多種，都令人怵目驚心。」訊後，布萊克爾被拘留55天，最後判刑將入獄16個月。