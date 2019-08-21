韓女教師跟學生發生性關係　家長控告詐欺+偷竊

▲韓國近年來發生多宗師生性醜聞，引發家長不滿。（示意圖／pakutaso圖庫)

國際中心／綜合報導

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南韓一名30多歲女教師，今年初在擔任家教期間跟高三男學生發生性關係，遭校方警告後主動辭職。後來，女教師的丈夫跟學生家長卻互控對方詐騙和偷竊。

韓國媒體《京鄉新聞》周三(21日)報導，今年2月至5月，已婚女教師A女在擔任家教的四個月期間，多次跟學生B男發生性關係。校方發現後報警，該名學生的父母也向教育當局舉報。 由於女教師屬於約聘員工，事後亦主動辭職，加上涉案學生也已經滿13歲，所以女教師僅以「非法課外輔導」理由遭到校方書面警告，沒有被教育和司法部門進一步究責。

但學生家長並未罷休，他們以女教師涉嫌詐欺和竊盜罪名向警方報案。家長指控女教師收取了640萬韓圜(約16.5萬元新 台幣)的輔導費，卻從有沒上過課。而且，她還偷走學生母親的衣服和20多件首飾。

但另一方面，女教師的丈夫也報了案，指控學生偷偷潛入他的家，偷走自己的幾件衣服。目前，仁川警方已經對兩起案件介入調查。警方一名消息人士說，由於案件涉及隱私，詳細調查情況不便以透露。

近年來，韓國發生多起師生性醜聞案件，引發家長不滿。許多家長表示，此事有辱師道尊嚴，呼籲對涉案教師嚴懲不貸。