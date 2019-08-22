條碼瀏海一抹變蓬鬆！風靡日妞的「夏日清爽美妝」大蒐羅

▲蓬鬆瀏海是髮型靈魂，鬆柔空氣感更能修飾小臉。（圖／翻攝自IG/yuricookie）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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夏天戶外熱到快融化，站在外頭便大汗淋漓，好不容易整理好的頭髮瞬間被油膩感搞砸？好想和日本女孩一樣擁有清爽蓬鬆的瀏海，千萬別被黏搭搭髮型毀了形象！特搜日本正夯的夏日清潔小物，像是能使扁塌瀏海復活的花香清潔巾，快速清除油光，幫你恢復女神姿態。

CLAYGE 海泥洗髮精S系列（蓬鬆柔順)，550元。

利用海泥成分幫助吸附多餘的油脂及污垢，配合薑根精萃及薄荷成分；洗髮時，頭皮能感受到薑根精萃帶來的溫熱放鬆感，沖洗後，則能感受薄荷成分帶來的清涼舒爽感。

美舒律 蒸氣眼罩 草本氛享組（20片裝），489元。

持續舒適時間增長至約20分鐘，為舊版兩倍，同時改良耳掛設計，更舒適貼合無負擔。限量組含4種不同香味，在多種療癒香氛中舒緩一整天。

For Girl 瀏海蓬鬆清潔巾（花香），220元。

方便隨身攜帶的瀏海蓬鬆清潔巾，結合有吸收皮脂效果的粉末，不論是流汗或是運動後瀏海扁塌時，僅需使用清潔巾輕輕擦拭，就能還妳完美髮型。

日本&herb植萃頭皮舒活SPA髮膜1.5，480元。

以保濕成分幫助防止髮絲水分散失，打造滑順不毛躁秀髮。同時利用了日本時下流行的溫冷成分幫助頭皮保養，並散發療癒優雅鳶尾花香。