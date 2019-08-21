台北101美食街改裝開幕　獨家「功夫茶」共11間餐飲新登場

▲台北101美食街改裝登場，空間感也全面翻新。（圖／台北101提供，以下同）

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記者蔡惠如／台北報導

台北101美食街8月初全新改裝登場，斥資上億元的大型改裝，進駐32間美食小吃、伴手禮店，其中11間是新進櫃，包括廖家生炒花枝、康青龍、小三元等特色小吃，還有全台獨家首店、從美國紅回台灣的手搖茶飲「功夫茶」也開張。

▲來自美國的茶飲店「功夫茶」，在101開設首店。

經過數月改裝期，台北101美食街再8月初正式登場，提供800個座位區與100個立食區，規模與坪數跟改裝前相同，但將走廊加寬，在動線與視覺上寬闊不少，另加入園藝的新元素，包括綠色植生牆搭配亞熱帶植物花卉，讓整體設計更豐富。

台北101表示，館內美食街的客群主要分成3大類型，觀光客、本地客與大樓租戶，對觀光客而言，來台灣旅遊必嚐試道地美食，以「思慕昔」、「興葉蚵仔煎」、「小南門」等最受歡迎；租戶則以方便及省時的速食成用餐首選；而本地客最愛知名人氣小吃，如「安可盧萬巒豬腳」、「肉伯火雞肉飯」與「了凡油雞飯」。

▲「廖家生炒花枝」主打台灣在地味，提供花枝丸魯肉飯、紅燒肉套餐與臭豆腐花枝等（從上到下）。

另為了迎合民眾嚐鮮需求，美食間店家也「換血」達11間，包含小食類的廖家生炒花枝、小三元，與茶飲類的康青龍、Juice Bear果汁熊、功夫茶，以及異國美食大心、MAMAK檔Express、MAiSEN邁泉豬排，加上午茶輕食Dreamers Coffee、Beard Papa泡芙與微熱山丘。

▲小三元則提供精緻廣式料理。

即日起至21／31，台北101購物中心推出「101 point雙倍有力」方案，持台北101 APP會員條碼與館內所有餐飲、輕食、伴手禮櫃位消費，即可參加101 Point點數雙倍送，刷聯名卡再享全館2%回饋。

▲MAMAK檔Express，提供南洋馬來菜。