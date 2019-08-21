淫亂富商女密友「開性奴養成班」　手把手教少女如何口Ｘ

▲麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）被指控幫助富商艾普斯坦培養性奴。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

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3名受害者20日到曼哈頓聯邦法庭遞交訴訟書，其中指控英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）協助培養性奴，甚至為此召開會議，用自己的手「一步步」生動地示範如何口交、刺激，才能讓富商前男友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）最開心。

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▲麥斯威爾1990年代與艾普斯坦交往，分手後仍然保持非常親密的關係。

普絲拉多（Priscilla Doe）2006年到富商的私人小島「小聖詹姆士島（Little St. James）」上提供按摩服務。根據起訴書，麥斯威爾在一場會議上，「用雙手示範如何取悅艾普斯坦，如此一來原告就知道如何讓艾普斯坦開心」她還提供許多建議，指導如何「刺激」和「用力」，並且確保所有女孩「隨時待命提供性服務」。

普絲拉多表示，在同一趟旅行中，她被艾普斯坦掐著脖子，強迫和另外一名女性「2號助理」發生性關係。她提到，富商每次都會撥打或接起最多4通談生意的電話，「快要射精時都會停下來打電話，據說他快要到達性高潮的時候，總會想起某些重要的事情」。

▲美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌仲介未成年少女性交易。（圖／路透）

艾普斯坦結識許多富商名流，包括柯林頓、川普和英國安德魯王子。普絲拉多說，她也被迫為一些「有權有勢的朋友」提供按摩服務，最後都演變成性侵。據悉，文件中並沒有指出其它名字。

普絲拉多是一名舞者，20歲時被「招募」成為艾普斯坦的私人按摩師，有一次被迫在艾普斯坦與伍迪艾倫（Woodu Allen）的個人派對中端上開胃菜。訴訟書上寫道，「服務生的角色迫使原告被貶低、威嚇，讓她明白必須隱藏艾普斯坦經營的性交易企業。」

▲艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生過世。（圖／CFP）

3名受害者在17到20歲之間受到招募，一開始都以為是提供按摩服務，最後卻變成非自願性行為。她們表示，艾普斯坦2007年達成認罪協商，逃過聯邦罪名的前後，都曾經受害。

根據了解，艾普斯坦與麥斯威爾的律師目前都沒有對此做出回應。

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