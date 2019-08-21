2米高袋鼠發狂襲擊5歲男童　父：他快被打死了

▲澳洲新南威爾斯州5歲男童和10歲的哥哥在家中庭院玩耍，一隻2公尺的袋鼠突然襲擊他們。（圖／翻攝自IG／@bevydyer）

實習記者崔子柔／綜合報導

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澳洲新南威爾斯州一名5歲男童李維斯（Lewis Dyer）和10歲哥哥在家中庭院玩耍，突然衝出一隻高達2公尺的灰色雄性袋鼠攻擊他們，李維斯被袋鼠毆打到全身是傷，所幸男童父親布蘭頓（Brenton Dyer）及時趕到才化解危機。

綜合外媒報導，當時哥哥看到袋鼠後立刻尖叫跑回屋子裡，腳步較慢的李維斯成為袋鼠的攻擊目標，直接被撲倒毆打、踐踏，留下滿臉爪痕，背上及身體多處也有受傷痕跡。

布蘭頓聽到孩子的尖叫聲馬上衝出家門，看見「一隻袋鼠在兒子身上跳」，便立刻和袋鼠拉扯搏鬥，他說：「我以最快的速度跑了過去之後，袋鼠還想繼續攻擊，我便進行抵抗，試圖讓牠離我們遠一點。但很不幸地，袋鼠盯上了男孩們並一直追趕他們。如果我不在家，李維斯不是在加護病房就是已經死了」，「我沒想過自己會發生什麼事，只是不惜一切代價想保護兒子。」

袋鼠被趕走後，布蘭頓看到李維斯滿身是傷，但也慶幸當時李維斯穿著較厚重的衣服，只受到皮肉傷，現在更擔心的是會留下孩子的心理傷害。

Beverley Dyer（@bevydyer）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 下午 11:55 張貼