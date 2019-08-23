慧眼看天下／陸稱美操控香港抗爭　白宮智庫澄清:不實指控

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中美貿易戰已經開打超過一年，目前似乎還看不到盡頭，在此同時，香港抗爭持續動盪，美國總統川普打破沉默，強調如果示威事件可以人道方式解決，將有助貿易談判。ETtoday新聞雲節目《慧眼看天下》主持人黃寶慧率領採訪團隊前進美國華府，獨家訪問到美國最具影響力的保守派智庫之一哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀，以及也是華府智庫的美國戰略暨國際研究中心CSIS資深亞洲顧問葛來儀，這兩位重量級國際專家，特別針對香港抗爭議題發表最新看法。

▲美國華府智庫哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R.Weinstein）。（圖／翻攝自慧眼看天下）

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對於外界猜測美國在背後支持香港的民主抗議活動，溫斯汀和葛來儀都認為這種說法是極度荒謬的，因為美國向來是支持全世界的民主國家，也會盡力的去協助自由民主的發展，並且強調美國沒有用任何方式，例如透過金援或者是在背後操控香港的示威遊行，畢竟有上百萬人自願走上街頭，這不是任何外力可以指導。

▲美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖／翻攝自慧眼看天下）

另外針對美國副總統彭斯，先前在華府接見香港壹傳媒創辦人黎智英，雙方就香港局勢以及兩岸問題進行討論，被外界視為是美方對香港的支持。對此，CSIS資深亞洲顧問葛來儀表示，黎智英雖然是香港抗議行動的代表人物，但這場會面並不能代表美國對香港的支持，這只能代表美方保持開放的心胸，願意去傾聽各方表達的意見。美國並沒有任何意圖想要支持港獨，或者是支持這些抗爭的團體，只希望示威行動能和平解決，並保障香港的自由。

而哈德遜研究所會長溫斯汀則認為，現在的情況對香港來說，是一個非常重要的時刻，美方還是希望香港能夠享受自由，不要讓現況受到影響，同時會持續關注香港的狀態，盼香港自由能夠繼續發展下去。

▼更多專訪的內容，將會在8月24日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。