人人都有一雙帆布鞋，參考這10 套穿搭硬是比別人更時髦

許多人鞋櫃裡都曾經擁有過的鞋款大概非帆布鞋莫屬。經典設計再加上百搭的穿搭特性，不管是甜美裙裝或是休閒褲裝，踏上一雙帆布鞋就能讓整體穿搭顯得自在而輕鬆。

從近期日本女生的穿搭以及熱銷款當中可以看出，除了基本的黑白色款示，米色、奶茶色等大地色系也相當受到歡迎。簡單就能搭配出流行前端的造型，想了解更多帆布鞋穿搭，就參考以下日本女生的造型吧！

帆布鞋＋T-shirt 洋裝

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T-shirt 洋裝和帆布鞋有著同樣的休閒味道，搭配起來絕對是兩個相當合拍的單品。修身的開衩款式可以搭上內搭褲和運動腰包，寬擺的傘狀款式則可繫上領巾並手提編織包強調出季節感的時髦氛圍。

帆布鞋＋寬褲

全長的直筒寬褲有著中性感的寫意氣氛，只要搭配不同風格的上衣就能帶出各種不同的衣著特色。若要搭配帆布鞋建議不要選擇流行的落地款式，推薦剛好到腳踝的長度最能讓寬褲和帆布鞋調和出完美比例。

帆布鞋＋印花長裙

今年日本非常流行的印花長裙和帆布鞋也是絕配的組合，帆布鞋能抑制印花長裙的甜美氣氛，讓整體風格不過於甜膩之餘還能並突顯個性感。再搭配小巧包款和細緻的金工飾品即可演繹恰到好處的溫柔風情。

Photo：WEAR

Text : Deby

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