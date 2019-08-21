盂蘭盆節鬼氣濃 大阪推「猛鬼計程車」載客！

▲「猛鬼計程車」的運匠身穿白衣、披頭散髮，會用以陰沉的聲音對你說：「歡迎光臨」！( 圖／Iroro網站)

國際中心／綜合報導

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每年8月13至16日是日本的「盂蘭盆節」(お盆休み)， 也就是俗稱的「鬼節」。在此期間，如杲你在大阪府守口市攔計程車，隨時可能目睹一幅嚇破膽的畫面：停在你面前的是一輛「猛鬼計程車」！

車上的運匠身穿白衣、披頭散髮，然後以後以陰沉的聲音對你說：「歡迎光臨」！

好家在，免驚，原來這只是市內一家計程車行的的宣傳噱頭，在8月16至31日期間，該公司會在每642輛車中安排一輛改裝成「行動鬼屋」主題的計程車，在街上載客。

車上除了打扮得像鬼一樣的運匠之外，還還有斷指、斷頭等各種嚇人的道具。加止車上冷氣超強、燈光昏暗以及嚇人音效， 乘客若沒有心理準備，真的可能會破膽三次！

這種經過特別設計的計程車，車門上會貼有「靈感」(靈異)兩個漢字，以資識別。 至於車資則和一般的計程車相同。

計程車行的負責人表示，他們去年才開始推出這項「服務」，並且打算未來在每年8月都照常推出。今年他們更在車上放置宣稱真的有藏著鬼魂的「鬼燈籠」、以及傳說鬧鬼地點的照片，以增加恐怖感。