平頭男叫囂引戰！大塊頭女一拳KO...他當場倒地「眼神死」

實習記者賴韻如／綜合報導

千萬不要小看女生的威力！近日網路上瘋傳一段影片，只見一男一女在大街上發生衝突，男子向女子嗆聲，結果沒想到女方一出手，一拳就把男子打倒在地。影片引起大批網友討論，大家都紛紛取笑該男「不自量力」、「超活該」。

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影片是在20日被網友分享到LiveLeak網站，但未提及確切的發生時間與地點。影片中可以看到，當時一名身穿花短袖、紅色短褲的平頭男，在街上向另一名較體型較為壯碩的紅衣女叫囂，似乎是認為自己會佔上風，沒想到這時女子一出拳，就將男子巴頭倒地，隨後該男在地上翻滾，表情凝重，看起來非常痛苦。

▲ 平頭男倒地後表情相當痛苦。（圖／翻攝自LiveLeak）



平頭男倒地後過5秒左右，終於使出全力起身，但還是一度站不穩，腿軟向旁邊跌，畫面中還可以看到該男的褲子都已經掉一半，更露出裡面的白色內褲，模樣相當狼狽，而周圍的旁觀者則是不停歡呼，替男子引起的這場「不自量力的衝突」叫好。

▲平頭男離開現場時相當狼狽，還露出白色內褲。（圖／翻攝自LiveLeak）



這部影片讓不少網友看了紛紛留言，「好療癒，我看了20次」、「很明顯就打不贏阿，這男生應該本來就要知道吧」、「看他一開始就退了3步，早就知道不對勁XD」、「我們總是喜歡取笑胖子，哪一天也會落成這番下場」、「太好笑了」、「看這個尺寸差異...未看就先猜到結局」。