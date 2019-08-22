韓妞網紅們最愛髮色全集：大勢「橄欖棕」崛起、奶茶棕穩穩不敗

最近有一款「OLIVE BROWN」髮色討論度飆高，直譯過來就是橄欖棕！雖然說今年夏天流行不少髒橘、珊瑚等明亮的髮色，但說到底、還是這種不用漂的髮色最自然，不僅可以撐很久，還可以修飾膚色！

這款橄欖棕在室內單看有點偏霧綠色、還不到全都是冷色調，所以對於黃皮來說很友好！不用漂也可以染的出來，會讓髮質看起來質感很好，有種初戀髮色感、整個人氣質飆升！

但是一到室外自然光下、又會變成偏暖色調的棕色，非常修飾偏黃的膚色，可以讓膚色有提亮掃黃感。

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용산미용실 차홍룸 용산센트럴점 김태인（@tae.in0127）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 9 日 上午 6:49 張貼

＃棕色系髮色推薦1：珊瑚暖棕色

第一款就是偏暖調的暖棕色，這種棕色是棕色系當中最不挑人、不挑膚色的髮色，對於亞洲人的偏黃膚色來說可以​​​​​​掃黃，讓膚色更白裡透紅！

＃棕色系髮色推薦2：奶茶深棕色

奶茶色從2019年初一直燒到現在，太淺的奶茶色其實不是很好駕馭，但這種深一點的奶茶棕色不僅安全百搭，也比灰色更好駕馭，是標準的初戀髮色！

＃棕色系髮色推薦3：玫瑰粉棕色

另一款網紅色就是這款珊瑚粉棕色，有網友評價這款就是傳說中的「搭訕髮色」、有種背殺感！只要不是太不均勻、暗沉的膚色，其實這款髮色非常顯白襯膚，也有修飾氣色的感覺。

＃棕色系髮色推薦4：小豆紅棕色

最近在小紅書上很紅的小豆紅棕色，其實就是紅豆色，單看好像很深的紅棕色、但不同光線下又有點偏紫，這種紅調的紫色非常顯白，沒化妝氣色也超好！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@jisooroom、tae.in0127、na.hyeon_2、woojin_style、h_yeong_ju、lee.jaegue_kakaohairshop、mini_o24、seoha_ch、damjjang、raniword、elan_sn

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