「水裡憋氣30秒定妝」超管用　網虧：化妝還要考驗肺活量

▲炎炎夏日想要完美持妝的確不容易。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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悶熱天氣，想要不脫妝真的好難，尤其是油性肌膚狂冒油，浮粉、糊妝樣樣來，怎麼辦呢？近來有一個超強定妝方式登上微博熱搜，也就是「水裡憋氣30秒定妝」，聽起來像是鬧著玩，實際上超管用，不僅適合油肌，連混合肌也很OK！

▲冷水中憋氣30秒有助於定妝。

日前有名網友和大家推薦超厲害的定妝方法，乍聽有點不可思議，但的確是夏日容易出油、脫妝的救星。首先照平常方式上粉底，習慣用粉底液或是氣墊粉餅都可以，接著在臉頰刷上大量蜜粉，記得一定要刷勻，再來是重點，也就是將臉放入冷水裡憋氣30秒，如果不能一口憋那麼久，那麼就分次浸泡。



網友笑稱別問為什麼要浸在冷水裡，他也不懂，從水裡起來之後用紙巾將臉部水分按乾，千萬別擦，會把臉上的底妝弄糊，完成以上四步驟就能擁有輕薄又持久的底妝。

▲實測效果不錯，油肌和混合肌都適用。

許多網友跟著實測效果都不錯，一名表示夏季特別容易流汗的網友跟著做，他分享在外面晃了7小時，臉頰一點都不油，只有額頭和鼻子有一點點出油，完全不礙事。嚴格說來只有鼻子有點糊掉，其他部分都很好。

▲雖然不脫妝，但還是有些眉角要注意。

還有許多人附議，蜜粉可以選擇便宜一點的比較不心疼，真的想要省錢拿痱子粉用也可以，也有人提醒蜜粉選擇透明的效果較好，若選擇膚色會有泛白問題，更有人笑虧沒想到現在化妝還得考驗肺活量，夏季想要持妝可真不容易啊！

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