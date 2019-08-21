美女教練親授2招改善烏龜脖、矯正駝背　兩周GET仙女肩頸線條

現代人很多姿勢不良的生活習慣，都會影響到體型，像是駝背、龜脖、脖子前傾等，都會讓體態看起來不好看，也會看起來比較粗壯、不纖細，一起看看南韓教練矯正駝背、脖子前傾動作，據說非常速效，兩週就可以看到效果！

＃STEP1：矯正龜脖、脖子前傾動作



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首先就是先盤腿坐，這邊先注意坐姿，頭、肩膀、背部、臀部要維持一直線，想像頭頂有一條線拉住，像左邊駝背就是錯誤示範。

接著用手指將下巴向後頂，矯正龜脖動作！左邊單看不明顯、但是跟右邊比較就差很多，左邊脖子前傾、有點像是龜脖縮起來的感覺。

從後面看整個差更多，右邊用手指頂住下巴後整個脖子線條變直、脖子前傾狀態消失。

＃STEP2：矯正內縮肩、駝背動作



另外就是一個矯正內縮肩、駝背的動作，首先先正面向下趴在地上，雙腳、雙手打開比肩膀寬約一半的距離。

接著雙手比讚，以腹部的力量抬起上半身，並將雙手舉起，要注意的是雙手儘量伸直、不可以彎曲。

最後附上《完整影片》，總共只有兩個動作，小姐姐也說一個動作做10次為一組、一天可以做2～3組，兩週就會看得到龜脖、內縮肩有改善，一起試試看吧！

文／美人圈 圖／翻攝自무나홈트

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