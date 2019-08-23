「真正的美，永遠在骨不在皮」　也許你從未曾真正了解過香奈兒

如今談起品牌，誰沒點背後的故事可說？若要論操作品牌精神、品牌DNA誰的手法最強的話，香奈兒必須是第一。因為放眼時尚界，沒有一個品牌能像香奈兒一樣，擁有一位傳奇故事取之不竭用之不盡的靈魂人物──Gabrielle Chanel。

「傳奇」兩字是個雙面刃，它代表豐富性與戲劇性，卻也同時具有「爭議性」。Gabrielle Chanel這個人絕對是個傳奇，但也一生充滿爭議。

成名後的Gabrielle Chanel不斷更改自己的出身，甚至謠傳她連年齡都小報了五歲。而熟悉她過往情史的人們，也一再踩在「情婦」的痛點上，對她加以非議。

勸這些正義魔人收拾一下自己的高道德標準，好好參照當時的時代背景以及法國人的民風。倘若情婦是一個汙點，那麼龐畢度夫人就不會在法國人心中擁有如此高的藝術地位，路易十五也不會這麼鍾愛這位妃子（我以為實行一夫一妻制的法國王朝，國王擁有眾多情婦與乾隆後宮佳麗三千其實並無區別，情婦其實就是我們熟悉的清宮劇中的各種貴妃）。

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即使是女權開放的21世紀，很多女人依然視找有錢男人結婚為終結自己不必辛苦工作的捷徑。但100年前的Gabrielle Chanel為我們示範的卻是如何通過男人完成自我實現，並且真正獨立於男權世界，做自己的主人。

21世紀女人追求的有錢人大老婆名分圖得不過就是不用靠自己拚搏，與情婦之間僅僅是名正言順的差別。若想用女人原始的資本征服男人只為錦衣玉食，就拜託不要覺得自己比Gabrielle Chanel高級了好嗎？

有了這點心理建設做基礎，我們聊起香奈兒這個人才會有趣，也才能從她身上得到可貴的經驗與精神。

1883年8月19日出生於法國的Gabrielle Chanel，注定是很多人心中最能代表獅子座的女人。且讓我們先來看看獅子女大概的性格：

「光芒四射，言行舉止流露著的戲劇性色彩，愛面子。喜歡追求生活中最頂尖的極品，並且認為唯有這種昂貴且高品位的東西才配得到自己的青睞。天生的王者風範註定她是個事業型女人，但陷入愛情後又是溫順的小貓咪。」

隨便拎出來說的都是Gabrielle Chanel，她汲汲營營想得到更好的，不管是社會地位還是情人，熱愛工作，也一生不停地談戀愛不結婚。

Gabrielle Chanel說過:「我的生活不曾取悅於我，所以我創造了自己的生活。」

對比她曾杜撰的身世就知道這絕對不是一句隨口說說的話，她是認認真真的在「創造」自己的生活。許多和她一樣是孤兒的法國女孩，最好的歸宿不過就是跟一位有著普通工作的男人結婚生子，可命運改變的前提往往就是妳不甘於現狀。

Gabrielle Chanel 離開修道院，帶著身上唯一的技能──縫紉，開啟了自己的人生，即使只會唱兩首歌，也敢在歌廳唱歌娛樂順便結識有錢公子哥。收獲關注當然也是真的，獅子女頭頂上不能沒有一盞Spotlight。

歌女生涯讓Gabrielle Chanel得到一個新名字CoCo，也結識了貴族子弟Etienne Balsan。

如果是一位普通的天涯歌女有幸進入Etienne Balsan的莊園，住下之後也許就是一輩子委身於他了，沒有明媒正娶也沒關係。可是在目睹了上流社會的種種生活型態，以及明白Etienne Balsan一輩子都不會向自己求婚後，26歲的Gabrielle Chanel決定離開，並默默打算起自己應該有點事業的計畫。

此時，她也已經愛上了Etienne Balsan的朋友，Author Capel，這位被稱為香奈兒一生摯愛的人。

愛情在Gabrielle Chanel的人生中佔有絕對的比重，很多設計靈感都來自於身邊的情人們。所以談到她的奮鬥史，一定繞不開這些情人。 (Taylor Swift不也是換一個情人寫一首歌嗎? 道理是一樣的。)

Etienne Balsan租下店面讓Gabrielle Chanel開設自己的帽子店，Author Capel則贊助她創業所需資金，並幫她介紹上流貴婦圈太太成為客人。

心靈手巧的Gabrielle Chanel觀察到貴婦圈的變動，她們開始對浮誇裝飾的帽子有點倦怠，於是她精簡了帽子的裝飾，勸敗了幾位貴婦讓他們戴出去亮相並收獲好評，逆向操作引領當時的帽子時尚，奠定了開設屬於自己的時裝屋的基礎。

獅子女從來就不是被人豢養的小主兒，任何時代，有才華的女人只要下定決心不倚靠男人，拚一點、努力一點，很少有不成功的。

戀愛還是要談的，到手的資源也還是要運用。女人可以失去純真、失去可愛、失去性感，但不能失去優雅與自我。

這個信條貫徹香奈兒的一生，也足以讓我們借鑒。

而一個人的成功，也絕對跟時代有關。時代創造的是機會，站在機會的風口上連豬都會飛起來，更何況當時的香奈兒在巴黎已經小有名氣。

跟Author Capel在男人的世界見多識廣也打開了Gabrielle Chanel的腦袋與眼界，她在幾處著名的度假勝地如杜維埃、比亞里茲都設有自己的時裝店，專門販售與巴黎同步的時裝，以及更便於在海邊穿著的裝束。旅行經驗讓她設計出了經典條紋衫、針織面料的套裝和中性的運動風格設計，至於褲裝的誕生與風行，則要歸功於第一次世界大戰的爆發。

當時的社會因越來越多的男人被徵召去前線，導致越來越多的女人走出家庭、被迫謀生。社會結構的改變，讓女性地位逐漸攀升，他們開始意識到自主權利，並嚮往更極簡的穿衣風格，例如：褲裝。

Gabrielle Chanel的創新與果敢讓女裝長褲設計終結了女性只穿裙裝的時代，如果她當時稍有遲疑，迎合市場不推出褲裝，也許香奈兒就不會有如此鮮明、帶著獨立女性印記的光環。

因此人的格局還是很關鍵的。

後來，Author Capel因車禍意外身亡，帶給了Gabrielle Chanel人生中短暫的黑暗時期，她發誓要讓全世界的女人跟服喪期的自己一樣都穿上黑色，於是設計了很多小黑裙，黑色也自此成為香奈兒最著名的顏色之一，而我們熟悉的雙C Logo也誕生於此時。

在二戰爆發之前，香奈兒已經建立起自己想要的時尚品牌，擁有絕對的社會地位，她不再是修道院的孤女、浪跡酒館的小歌星或被豢養在貴族莊園的情婦。這時代鼓吹的人生贏家是嫁個有錢人生幾個孩子、產後迅速恢復身材出來曬恩愛，可我覺得20世紀像Gabrielle Chanel這樣徹底翻轉自己命運的女人，才配稱「人生勝利組」。

因為與她一樣出身的女人有太多太多都淹沒在尋常的日子裡，無聲無息地度過一生。

而妳知道嗎？當Gabrielle Chanel決定到巴黎開店時，也已經30歲了。

某種程度上我個人覺得Gabrielle Chanel也是戀愛腦，有愛情就會缺乏一些判斷。當然，以她失去Author Capel之後的悲傷來評估，真的只有一段又一段的戀情可以彌補了。從俄國公爵到英國公爵（Duke of Westminster），從畢卡索、邱吉爾，到小自己13歲的德國男爵，她談了無數的戀愛，最後在二戰爆發後給自己招來了永遠無法抹去的嫌疑：原來那位德國男爵士是一位間諜。

幸得邱吉爾出面，法國政府才釋放Gabrielle Chanel，讓她與德國男爵旅居瑞士，直到二戰結束。

二戰結束後，彼時71歲的Gabrielle Chanel也失戀從瑞士回到巴黎，並同時決定回到康朋街31號重建自己的品牌。但巴黎對她重回時尚圈的設計並不領情，還嘲笑她的設計過時與老態龍鍾。（那時市場上流行的是Dior的New Look。）

反而是未受戰火波及的美國市場特別鍾愛她。於是，她也不緊咬巴黎不放了，1957年，Gabrielle Chanel在紐約開設了自己海外第一家店，並接受邀請去了美國。

這次出訪無疑是對Gabrielle Chanel的復出打了一劑強心針。

1971年1月10日，Gabrielle Chanel在麗茲飯店的豪華套房中離世，在這之前她還在著手自己下一季的設計，工作到最後一刻，享年88歲。（怎麼好熟悉？老佛爺也是工作到最後一刻，香奈兒實在幸運！擁有兩代靈魂如此接近的代表人物。）

她是世人眼中那位會在旋轉鏡梯的盡頭偷窺來賓對於服裝秀評價的設計師，等待他們露出笑容，才會解除自己的焦慮。

她美麗、倔強、多情、驕傲、高貴、優雅、神經質，像極了女人；卻又獨立、強大、堅忍、果敢、放縱、自視甚高，像極了男人。

或許，我們沒有足夠的金錢去負擔香奈兒昂貴的服飾，但相比擁有精品，代表品牌靈魂人物背後所示範的女性獨立精神，才是褪去一身華美衣裳後依舊存在的東西，才是香奈兒之所以是香奈兒最堅強的理由。

而真正的美，永遠在骨不在皮。

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