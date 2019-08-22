最適合圓臉剪的5款短髮　掌握瀏海＋捲度，耳上小男孩髮也OK

講到短髮很多人都會擔心剪完後臉變大的問題！但是今天統整了歐妮們超愛的5款短髮造型，不管臉多大，這些短髮都像修容一樣，可以直接幫你瘦小臉！

＃「初戀系短髮」氧氣瀏海＋內灣

請繼續往下閱讀...

講到初戀系短髮，不能不提的就是學生頭啦！不過這款短髮是在學生頭的基礎上做改造，不只超清純，視覺上也超減齡！除了以氧氣瀏海遮住寬額頭之外，髮尾更是燙了微微的內彎～也許有女孩會擔心內彎會讓臉變大，但是其實這樣才能更好的製造頭髮與下顎邊緣的陰影，直接用髮型幫你修容！

＃「法式短髮」37分大波浪＋髮尾內彎



這款短髮也是歐妮們最近很愛的髮型之一～因為他其實就是波浪沒那麼明顯的「睡不醒頭」！37分的大波浪瀏海主要以分線瘦小臉，而波浪捲則是強調帶有一點女人味的慵懶隨性感～比較不一樣的是，這款在髮尾要捲出點內彎，製造下顎陰影，讓臉型看起來更立體！

＃「男孩風短髮」露耳短髮＋空氣劉海



除了溫柔系短髮之外，最近南韓也很流行的就是，很有girl crush的「男孩風短髮」！不用擔心讓臉部全部露出來會毫無遮蔽，因為這款髮型瘦小臉的方式在於，鬢角的小碎髮可以擋住比較寬的下頷、空氣劉海則是讓額頭露出，卻又遮住其寬度，看起來就有拉長臉的效果！

＃「層次短髮」耳下層次剪＋八字瀏海



自從國民妹妹金裕貞剪了層次短髮後，韓網上最熱烈的話題就是，為什麼她的短髮可以這麼顯臉小？金裕貞因為屬於圓臉型，加上年紀小還有一點嬰兒肥，所以拍照時只要角度沒喬好就很易顯臉大！但是這款髮型靠著剪出頭髮在下頷處的層次，來增加視覺上脖子的長度～加上八字瀏海也有拉長臉的效果，當然成功讓金裕貞變成180度零死角美女！

＃「歐膩短髮」齊耳內彎＋氧氣瀏海



這款頭髮是很多臉頰比較肉的歐妮愛剪的髮型～他們有可能不是圓臉，但因為蘋果肌的澎度太高，讓他們看起來像圓臉人！而這款髮型將長度剪到耳下，可以讓眼睛的視覺停留在臉部最小的下頷前緣，再利用內彎可以貼合臉型的設計，遮住下頷角和蘋果肌的肉～輕鬆達成瘦小臉效果！

文／美人圈 圖／翻攝自아이돌의 모든 것 AOI、pict.icu、interest.pics、한국일보、IG@leessangmi、MYhair、小紅書＠SANOTINT、IG@lee_eun_ch

【延伸閱讀】

韓妞最愛5款「不用漂米色調」髮色推薦！染完不褪色、不傷髮，還超顯白～(beauty美人圈)

5款「短髮過渡期」髮型圖鑑！不用設計師也好整理，輕鬆撐過崩潰卡脖期～(beauty美人圈)

靠髮型擁有巴掌臉！韓國設計師教你判斷臉型，才能選對適合的「瘦臉髮型」！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。