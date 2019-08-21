北韓完成微型化核彈頭！　日防衛白皮書上調核武評估：嚴重威脅

▲北韓領導人金正恩多次親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合報導

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日本讀賣新聞21日報導，即將在今年9月內閣會議批准的年度防衛白皮書上調對北韓核武能力的評估，稱平壤當局似乎已經成功微型化核彈頭，主張北韓軍事活動構成「嚴重且迫近的威脅」。

報導指出，日本今年的防衛報告與去年相比有了變化。翻開日本2018年防衛白皮書，當時報告強調，把核武微型化至可搭載在飛彈上必須擁有相當高的技術，「北韓可能已成功微型化核武，並開發出核彈頭」；而今年的報告則是首度明確表示，北韓在核武開發方面似乎已成功微型化核彈頭。

另據南韓今年1月發布的2018年國防白皮書，北韓微型化核彈頭「已達相當高的水平」。韓媒去年底曾引述情報機構的消息指出，在2018年6月的川金新加坡首會後，北韓仍持續發展微型化核彈頭。

對此，美國多年來始終認為北韓很有可能已製造出微型化核彈頭。《華盛頓郵報》曾報導，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）2017年流出的報告顯示，北韓已成功製造出可搭載在飛彈上的微型化核彈頭。