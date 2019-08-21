史上最難搞「自殺式單身」星座女Top 3 ！摩羯工作狂、第一名沒人敢追

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

有時候和周遭的女孩相處，會發現她們外貌、工作各方面條件都不錯，卻終究落入無解的單身循環。至於在男生眼中，謎題就解開了，因為這些女生就堪稱世界級難追的難搞，以下就公開自殺式單身星座女Top 3，一起來看看榜上有妳嗎？

Top 3 巨蟹座

巨蟹座上榜應該很多人都不意外，因為個性實在是太太太宅，她們生活的大致安排就分成上班、下班回家，也是由於工作的忙碌，讓她們失去交友的熱度。當然在男生眼裡，順理成章變成了很難接近的女生，不僅搞不懂，也很難聊下去，最終造成了自殺式單身的窘境。

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Top 2 摩羯座

摩羯座是外冷內熱的最佳代表，只是往往男生會被冷到冰點的外表給嚇住，當然就無人能得知她們的真正性格。然而致命傷更在於，摩羯女十個有九個都是工作狂，只有工作能夠讓她們在生活中得到滿足以及成就。對於摩羯而言，賺錢是最實際的，於是只好將心中渴望愛情的一面收起，用女強人的外表武裝自己。

Top 1 金牛座

金牛女在男生眼裡是出了名的難搞，因為她們總是有許多隱形的條條框框，讓你無意間踩雷也渾然不知，於是落入了冷到極點的對話，最後無疾而終。當然金牛不止一個致命傷，包括她們的不積極，總是讓感情悄悄溜走，然後只能歸類在佛系的生活態度中，所以金牛還是應該主動一些，或許能抓到機會脫單。

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