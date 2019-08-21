G7前夕…川普喊話「支持俄羅斯重返峰會」　馬克宏也贊成　

▲美國總統川普數次表態，支持俄羅斯重返G7高峰會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

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美國總統川普20日表示，俄羅斯應該要被允許重返G7高峰會的盟友行列，「如果有人對此提案，我會傾向贊同。」根據CNN報導，一名白宮高級行政官員透露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前與川普通話時，也提議2020年邀請俄羅斯回來參加會議。

▲川普說，將會支持俄羅斯重返高峰會。（圖／路透）

川普認為，G7高峰會討論的主題中，許多都與俄羅斯密切相關，因此如果有人提案，將會非常樂於支持，「我覺得讓俄羅斯加入會更恰當。我很肯定將再次成為G8高峰會。」他還說，前任總統歐巴馬不願意讓俄羅斯加入，是因為「普丁比歐巴馬更聰明」。

▲俄羅斯總統普丁與法國總統馬克宏。（圖／路透社）

CNN報導，法國本月24、25日將在比亞里茨（Biarritz）主持本屆高峰會，馬克宏20日和川普通話，提議明年輪到美國主持時，可以邀請俄羅斯重返峰會。他19日與普丁會面時也直言，如果能夠解決克里米亞入侵的問題，將會是重返G7的「魔杖」。

根據了解，川普2018年時也說過類似的話，但是當時莫斯科當局拒絕了，稱對G7「沒有興趣」。西方國家大多拒絕這項提議，稱俄羅斯對於歐洲國家，尤其烏克蘭態度帶有高度侵略性。一名籌備G7會議的外交官員也指出，此舉不會帶來任何利益，反之，盟友們應該想辦法支持烏克蘭新總統，面對俄羅斯持續的介入。

綜合外媒報導，G7會員國包括美、法、德、日、義、加拿大和英國，2014年投票決議把俄羅斯踢出高峰會，藉此譴責非法佔領克里米亞以及支持東烏克蘭分離主義分子的行為。

