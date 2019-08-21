北京晚宴零互動！日韓外長同桌未交談　今會晤聚焦限貿

▲ 王毅20日晚間舉辦歡迎晚宴，招待南韓外長康京和及日本外相河野太郎。（圖／翻攝自中國外交部）

記者詹雅婷／綜合報導

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南韓、日本、中國今（21日）上午在北京古北水鎮舉行外交部長級會議，中國國務委員兼外長王毅昨晚舉辦歡迎晚宴，招待來訪的南韓外長康京和及日本外相河野太郎。但消息人士透露，康京和與河野太郎在晚宴上並未交談，互動冷淡。

綜合韓聯社、澎湃新聞報導，王毅20日晚間以晚宴歡迎2人的康京和與河野太郎到來，3人同桌共進晚餐。只不過，外傳王毅當時坐在中間，日韓外長坐在他的兩側，但期間康京和與河野太郎並沒有交談。此外，根據中國外交部發布的官方照片，河野太郎一度走在王毅、康京和身後，日韓外長之間的互動看似相當冷淡。

報導指出，中日韓外長會議今早登場後，下午為日韓外長會晤，料康京和將針對二戰徵用工賠償一事表達韓方立場，敦促日方撤回對韓的出口管制。

▲▼ 王毅20日分別與河野太郎（上）及康京和（下）進行會面。（圖／翻攝自中國外交部）

事實上，王毅昨日在參加晚宴之前，分別與康京和及河野太郎進行會面。河野太郎也在推特分享昨日一整天的日程，包括參加會談、出席晚宴、長城登山等。

今回の日中韓外相会談の場所は、北京郊外の古北水鎮という、上海付近の水郷の街を一から再現したディズニーランドのようなところ。 pic.twitter.com/MPAe84aw1i

久しぶりのセルフィー。 pic.twitter.com/qxoPd7qasC

中韓會晤期間，王毅談及日韓的緊張貿易關係，強調中日韓三方應該共同守護自由貿易及多邊主義，期盼日韓對話妥善處理現有的分歧。此外，朝鮮半島也是雙方重點討論議題之一，韓方重申美國、北韓重啟協商，中方則強調半島核議題仍處於政治解決的軌道上，傾向積極互動、增進互信瞭解。

至於中日會談方面，王毅也在雙邊貿易方面發表談話，重申反對保護主義，也強調維護自由貿易，保持密切溝通，擴大政經人文等領域合作；此外，在中日敏感議題上，王毅強調雙方必須加強風險管控、建設性處理分歧，共同促進雙邊關係。