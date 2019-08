火積雲內部罕見畫面曝光！「懸掛橘日+厚實灰雲」...宛如外星場景

▲ 火積雲遠方可以看見一片藍天和雲層。(圖/翻攝自推特/NASA Earth)

美國太空總署地球觀測站(NASA Earth Observatory,簡稱NEO)日前為了觀察華盛頓州發生野火後,煙霧對於空氣質量和天空所造成的影響,決定派出「道格拉斯DC-8」 (Douglas DC-8)研究噴氣式客機前往蒐集情報,沒想到罕見拍到火積雲內部的超美畫面,宛如電影中的外星場景。

據《國際財經時報》(International Business Times)報導,華盛頓州印地安人保護區的威廉平原(William Flats)2日因遭受雷擊而產生野火後,火勢迅速吞噬1萬英畝土地,直至15日已經燒毀4.5萬英畝以上的土地,懸浮粒子紛紛聚在天上累積成一團火積雲,華洲整片天空被灰雲所壟罩。

煙霧對於環境帶來的影響,NASA派出飛行員駕駛配備數據感測器的飛機至9公里的高空,希望透過觀察威廉平原野火產生的火積雲,結果意外拍到罕見的絕美畫面。NEO描述,「這張照片顯示,太陽光在山區時間8日8點時,穿越濃厚的煙霧層。煙霧中的粒子反射光的方式,讓太陽以暖橘的容貌出現。圖片下方則是火積雲。」另外一張照片則可以看到,濃煙從野火發生處竄出後,一路向上蔓延至天空,最後形成面積廣大的雲層。

報導指出,由於野火產生的大量熱氣,使得大氣層內有充足的水氣,形成雷雨,進而凝聚成厚實的火積雲,然而,雖然火積雲看起來非常漂亮,但對於環境卻非常具有破壞性,因為它們就像是煙囪一般,會將煙霧和懸浮粒子帶入平流層下層,也就是地表上方10公里至50公里之間的大氣層。