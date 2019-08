兔子還是烏鴉？「鴉兔之謎」狂吸243萬觀看次數　網看到懷疑人生：最強烈錯覺

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP

實習記者賴韻如/綜合報導

2015年一件洋裝曾讓近百萬人爭論不休,原因是洋裝的顏色同時出現「白+金」以及「藍+黑」兩派說法。近期又出現了類似情況,這段影片有人看到兔子,有人看到烏鴉,在網路上掀起熱烈討論,短短幾天已獲得37500個讚。

請繼續往下閱讀...

影片是由Dan Quintana於18日轉貼在Twitter上,他於文中寫道,「兔子喜歡被撫摸著鼻子」。沒想到才發布短短幾天,瞬間吸引超過243萬次觀看人數,超過1萬2000則留言,大家紛紛回應,「兔子?我只看到張嘴的烏鴉」、「看了至少10分鐘,我還是只看到兔子」、「如果是兔子的話,那牠的耳朵也太嚇人了吧」、「你的兔子真像烏鴉」、「是我暈了嗎?明明就是烏鴉!」、「太有趣的一張圖了!」、「有史以來最強烈的錯覺」。

▲鴨兔錯覺圖形。(圖/翻攝自維基百科)



議論紛紛的「鴨兔之謎」其實源自於以前很有名的鴨兔錯覺圖形,最早版本是版本是1892年10月23日在德國幽默雜誌《飛葉周刊》上的未具名插圖,其標題為「哪些動物彼此最相像?」,下方寫著「兔和鴨」,之後也被為路德維希·維根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstei)用在其著作《哲學研究》中,說明二種不同看法。

據《獨立報》報導,大多數人看到這張圖,第一時間都會認為是鴨子。但這裡面其實暗藏玄機,你只要稍微把圖案的角度稍微轉換一下,就會發現牠其實也是個兔子。研究也發現,如果能在這圖畫中看出是鴨子和兔子的人,代表腦袋內可以快速轉換兩種動物,這類人通常比較有創意。