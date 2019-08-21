惡少揪談判...他被30cm長刀捅傷「終生用人工肛門」！驚悚X光照曝光

▲英國少年被捅傷背部，驚悚X光照曝光。（圖／翻攝自dailystar）

記者錢玉紘／綜合報導



英國斯文敦（Swindon）日前發生一起可怕捅人案，兩名青少年疑似因為女友遭到同事調戲而感到生氣，約對方出來談判，沒想到卻拿出預藏的尖刀直接捅向對方。受害的少年傷勢嚴重，必須終生使用「人工肛門」。

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這起事間發生在今年1月，18歲的少年圖沃帕克（Aaron Toward-Parker）與另一名少年因為情感糾紛吵架，兩人相約到公園談判，講一講直接吵起來，圖沃帕克的同夥帕菲特（Jack Parfitt）先拿出BB槍射向少年，之後他拿出預藏的「殭屍刀」，直接刺向對方的背部。

調查指出，雙方發生糾紛的原因為帕菲特發現受害少年疑似在工作時調戲自己的女友，才約在公園談判，並找人行兇。

警方在近日開庭時釋出這張驚人的X光照片，可以看到刀刃整支插進受害者背部，長度約有30到35公分，傷勢嚴重，必須終生都使用「結腸造口袋」（colostomy bag，俗稱人工肛門），受害者由於法律原因無法公布姓名。



開庭時，圖沃帕克坦承行兇，且在還先嗆受害者「不要以為我不敢拿刀捅你喔」，他最後被關在少年戒護中心2年，在此之前已經被關了8個月。此外，圖沃帕克上周也涉及另外一起拿刀攻擊人的事件，該案件將於10月開庭審判，預計將會被判更多刑期。

負責調查該案的員警則表示，兩名加害者帶著武器約見面，傷人意圖明顯，他們很感謝受害者過去半年內勇敢配合調查，「我們將保證會帶給他正義」。