被女友分手！直播主深夜絕望喊「要輕生」遭停播…下秒跳漢江自盡

▲ 男子深夜開直播，宣稱要跳漢江。（圖／取自免費圖庫PXhere）

記者陳宛貞／編譯

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南韓發生一起離譜的事件，一名afreecaTV直播網紅定期在網路上和粉絲互動，日前直播時宣稱自己失戀，因此想要輕生。男子此言一出，管理者趕緊將直播切斷。警方趕到時，男子已經跳下漢江，還好及時將他救起。但許多網路直播主近來行為越來越誇張，已經讓不少觀眾感到疲乏。

綜合韓媒報導，一名30多歲男性直播主13日深夜11點左右在直播中表示，「我要自殺」，原因是被女朋友甩了。直播平台業者察覺狀況不對，緊急關閉直播並報警。警方獲報時，男子已經抵達欲跳江的地點，發表完自殺宣言後便從漢江大橋上一躍而下。

男子跳下後不久便被警方救起，送到附近醫院後並無大礙，幸運撿回一條命。直播平台業者則宣布，永久禁止該名男子在afreecaTV上開直播。

另一方面，訂閱人數達3.7萬人的20多歲電玩直播主승냥이涉嫌在直播中虐狗，7月底因違反動物保護法被警方立案調查。他過去數度在眾多網友觀看之下狂毆自己飼養的狗狗，或將牠狠狠甩到床上。就算警察找上門，他也理直氣壯的回道，「我打的是我自己的狗，這有什麼？我打自己的狗有錯嗎？」

MBN電視台指出，近來1人直播主經常出現過火的行徑，卻沒有相應的法條可以懲罰。聖公會大學新聞系教授崔真奉（音譯）指出，「我國沒有制裁1人直播平台業者的法律制度，迫切需要能夠同時懲罰直播主及提供直播平台的業者的法律依據。」

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