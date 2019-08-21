電線勒斃19歲少婦再剖肚奪嬰　芝加哥母女撐3個月堅拒認罪

▲克拉麗莎與女兒、男友皆被依法起訴。（圖／翻攝自推特）

記者黃翊婷／綜合報導

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美國芝加哥今年4月底發生一起恐怖的剖肚奪嬰案，遭強行取走的9月大男嬰送醫治療後，仍在6月14日不治身亡。涉嫌重大的46歲婦人克拉麗莎（Clarisa Figueroa）與24歲女兒迪西蕾（Desiree Figueroa）被指控一級謀殺罪，但兩人本月19日出庭時，仍堅稱自己沒有犯案，全案預計9月再度開庭審理。

這起事件要回顧到今年4月23日，19歲年輕媽媽瑪爾蓮（Marlen Ochoa-Lopez）當時懷胎9個月，因為急需嬰兒服等育兒用品，這才透過網路聯繫上克拉麗莎母女，對方聲稱可以免費贈送嬰兒服，她沒有多想開心前往赴約，沒想到一抵達克拉麗莎家，就被用電線勒斃，再強行剖肚取嬰。

▲瑪爾蓮的丈夫抱著寶寶，讓網友們看了忍不住鼻酸。（圖／翻攝自Facebook／Cecilia Garcia）

雖然克拉麗莎母女否認犯案，但當地警方在她們家的客廳發現可疑的血跡反應，隨即於後院發現瑪爾蓮的遺體，後來透過DNA鑑定，確認被克拉麗莎送到醫院的新生兒，其實是死者的孩子，最後依一級謀殺罪起訴兩人。而克拉麗莎的男友鲍勃克（Piotr Bobak）則被以涉嫌隱瞞案情的罪名起訴。

根據《紐約每日新聞》報導，事隔3個多月，當地法院在本月19日開庭，克拉麗莎與女兒依舊矢口否認犯行。由於男嬰「被迫」提早出生，不到2個月就在醫院不治身亡，瑪爾蓮的家人聽聞開庭結果相當氣憤，表示會繼續要求檢方對凶手增加新的罪名，同時希望鲍勃克也能以謀殺罪接受審判，讓這3人都在監獄中度過餘生，期盼法官能公正判決，還給他們一個公道。

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