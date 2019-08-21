義總理請辭…批極右派「不負責任」　總統急召政黨協商挽救瓦解政府

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）辭職。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

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義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於20日向國會請辭下台，批評提出不信任案的副總理兼內政部長薩維尼（Matteo Salvini），為政黨利益挑起政治危機，非常不負責任。總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）將於21日展開為期2天的政黨協商，徵求重組聯合政府的意願，如果一無所獲，將要解散國會，提前大選。

▲孔蒂當眾批判薩維尼不負責任。（圖／路透）

孔蒂認為，薩維尼所領導的「聯盟黨（League Party）」自5月選舉大獲全勝後，就一直「找藉口重新投票」，「為了個人與政黨利益，在義大利製造新的政治危機，非常不負責任。」他認為，在預算改革完備以前，最不需要的就是政治變動，此舉等於在破壞政府功能，「我要藉這個機會宣布，我會向國家總統提出辭呈，辭去身為政府領導人的工作。」

▲ 義大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）。（圖／路透社）

薩維尼表示，身為內政部長，在過去一年多的領導之下，帶給義大利更安全的環境。談到被指為「領導法西斯政黨」時，他說，聯盟黨是唯一一個推動民主投票的政黨，「想像一下，一個獨裁政權希望義大利人來投票。」

根據了解，14個月前，極右派政黨聯盟黨和民粹政黨「五星運動（Five Star Movement）」組成聯合政府，共同推派不屬任何政黨的孔蒂任職總理。聯盟黨8日卻稱，沒辦法繼續和盟友合作，對總理提出不信任案，呼籲提前舉行大選。薩維尼對此表示，不會擔心公民的批判。

▲義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）即將展開政黨協商。（圖／路透社）

總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）目前已經接受孔蒂的辭呈，但也說服對方留任到下屆政府組成。他已經和各黨派展開對談，徵求組成新政府的意願，否則就得解散國會，趕在秋天時舉行大選。

五星運動黨黨魁梅歐（Luigi Di Maio）表示，和孔蒂一起工作非常榮幸，一點也不畏懼下次選舉，「聯盟黨決定搞垮一切，在8月中發動政府危機，總有一天必須為這個錯誤負責。」BBC報導，五星運動將與偏左派政黨「民主黨」討論組成替代政府，民主黨黨魁倫齊（Matteo Renzi）表示，將會回到政治前線，「薩維尼必須被阻止」。

根據《路透社》指出，薩維尼此舉也許適得其反，如果五星運動黨和民主黨聯盟，將會組成一個更加中立、親近歐盟的政府，聯盟黨反而成為少數。

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