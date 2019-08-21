川普大讚：非常可敬！　美副國務卿蘇利文極可能接任駐俄大使

▲ 蘇利文2018年4月曾擔任代理國務卿。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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美國駐俄羅斯大使杭特曼（Jon Huntsman）月初請辭，將在10月3日下台。外界原先盛傳國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）將接任，但美國總統川普（Donald Trump）20日宣布，副國務卿蘇利文（John Sullivan）極有可能成為下任駐俄大使，更大讚這名國務院第二號外交官「非常可敬」。

川普20日在白宮招待羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）時提到，可能提名蘇利文接任杭特曼。川普說明，「他是個人才，堅忍且值得敬佩。據我所知。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）相當喜歡他。他非常可敬，很有可能會成為（我的提名）人選。」

《福斯新聞》報導，蘇利文是一名律師，在聯邦政府工作多年。自參議院2017年5月以94票對6票通過提名，蘇利文便擔任副國務卿。前國務卿提勒森（Rex Tillerson）2018年3月底被解職到4月底蓬佩奧宣誓就職前，蘇利文曾短暫領導國務院。

另一方面，即將卸任的杭特曼過去曾任中國、新加坡外交官員，2017年進駐俄羅斯，作風溫和保守，坐鎮莫斯科2年多以來，兩國關係因通俄門等事件降到冰點。他2005年到2009年任猶他州（Utah）州長，也計畫回國後搬回此地。外界猜測，杭特曼可能想要再次競選州長。

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