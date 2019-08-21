華為列黑名單「不影響談判」　蓬佩奧：已對華為傳達清楚訊息

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）20日接受專訪時，提到華為以及香港示威等議題。他表示，美國沒有對華為傳達「混雜訊息」（mixed messages），他也不認為美國將華為放進黑名單內，會影響到與北京的貿易談判。

蓬佩奧在接受美媒CNBC專訪時提到，「我不認為我們傳達了混雜的訊息。在美國的網路或是世界各國網路使用中國的通訊系統，都會造成經濟的上威脅，或是對國家安全造成風險」。

另外，當被問到中國國家主席習近平是否因為華為問題而拖延貿易談判時，蓬佩奧回應，「這不是現在在發生的事情，我認為他已經準備好參與這一系列複雜的貿易談判，他沒有掉頭走人，也沒有說『如果做這些事，我就不願談判』」。

美國商務部5月15日起華為列入出口管制實體清單，禁止美國企業在未經允許的強況下，販售零組件或是服務給華為，但稍後放寬規定，也在8月19日核發臨時許可證，美國商務部也在20日將許可證效期延長90天。不過，川普也在18日表示，基於國家安全理由，他並不想與華為做生意。

蓬佩奧則認為，全球各國「太晚採取行動」，讓中國的電信公司可以提供設備給美國及其盟友，想去除的話要花上一段時間，「這中間還會有巨大的成本花費，無法一次就剔除，所以我們正致力，讓背後有中國共產黨勢力的電信公司不會進入美國網路，或是美國有參與其中的各國網路」。