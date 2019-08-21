薩丁尼亞島度假「偷走40公斤白沙」！法男女被逮面臨6年刑期

▲薩丁尼亞島的白沙受到法律保護。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

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許多人到海邊玩喜歡帶走一把沙當作紀念，但是這樣的行為在義大利薩丁尼亞島（Sardinia）是違法的。一對法國情侶先前到小島度假，卻帶走了島上大量的白沙，在搭船前往法國南部時被警方攔下，被以偷竊罪起訴，最高可能面臨6年刑期。

薩丁尼亞島上的白沙相當美麗，甚至還有「黑市」專門在偷賣。這對40多歲的法國情侶在義大利北部波爾托托雷斯（Porto Torres）正要搭汽車渡輪前往法國時，被警方攔下，搜查後發現，他們的車上有14個大型寶特瓶，總共裝了重達40公斤的白沙，立刻遭到逮捕。

儘管偷拿了異常大量的白沙，這對情侶聲稱不知情，只是想要將沙子帶回家當作裝飾，也不知道這是違法的行為。由於薩丁尼亞島上的白沙是受到法律保護的，這對情侶可能將會面臨1到6年的刑期。

警方指出，近期旅客到島上度假後，隨手帶走紀念品的行為越來越頻繁，他們曾在旅客行李找到沙子、貝殼或是其他海灘上的東西，光是在薩丁尼亞島的奧爾比亞機場裡，幾周來搜出的數量就已經超過10噸。這些旅客將會面臨最高罰款3000歐元，但警方指出，由於大多數都是外國遊客，收取罰款變得很困難。

▲旅客偷走薩丁尼亞島的沙子。（圖／翻攝自ansa）

在海灘上，都會有明確的標示指出禁止帶走沙子，但並未警告其嚴重性，有許多遊客以為只是「道德勸導」，仍然硬要冒險帶走紀念品。警方提到，最常見的就是沙子裝在瓶子裡面，上面還貼了海灘的名字，儘管這是個看似無害的動作，但可能會對當地環境造成傷害，且冒犯了當地居民

也有居民在臉書上建立名為「薩丁尼亞正在被搶劫」的粉專，呼籲大眾事情的嚴重性，貼文中提到，「每年都有大批觀光客以『紀念品』為由，帶走島上的東西，但這些卻是大自然花好幾百萬年才創造的」。