義大利總理孔蒂辭職！聯合政府瓦解　極右派領袖籲：提前大選

▲義大利總理孔蒂向國會宣布，將辭去總理職務。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

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義大利聯合政府兩大政黨之一的聯盟黨揚言向國會提出不信任案後，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）20日向國會表示將辭去總理職務，義大利聯合政府也形同瓦解。未來，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）將決定是否提早舉行大選，或是嘗試重新組建聯合政府。

義大利民粹政黨「五星運動」於去年大選中勝出，然而國會席次並未過半，因此與現任副總理薩維尼（Matteo Salvini）領導的極右派政黨「聯盟黨」同組聯合政府。兩黨推舉法學教授孔蒂出任總理。

然而，「五星運動」與「聯盟黨」彼此摩擦不斷，薩維尼已經拋出提早舉行國會大選的想法，而聯盟黨也向國會提出不信任案。雖然義大利國會尚未排定這項動議的表決時間，但已經讓義大利動盪政局再起波瀾。

孔蒂20日赴義大利共和國參議院演說時宣布，稍晚將會正式向象徵性元首總統馬達雷拉遞交辭呈。孔蒂同時抨擊薩維尼掀起此次政治危機的作法「不負責任」，批評他為了自己的個人利益，將國家利益置於風險中。