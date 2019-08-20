打造好運清爽辦公桌　簡單3步驟一天就完成

▲打造清爽辦公桌只要掌握3要點。（圖／negativespace）

記者蔡惠如／綜合報導

工作事項像浪潮一樣一波波湧進，之前做的文件總不知道塞到哪了，便利貼上注意事項貼滿一整片，反倒分散了注意力，電話來了想拿筆來抄寫，卻偏偏找不到1支能用的，風水學上若辦公桌過於雜亂，可是會影響職場運的，若你有上述現象快整理吧，用3招在一天內就能大致完成。

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盡量無紙化

仔細觀察，許多雜亂的辦公桌上，文件、報告等的紙類，通常都佔50%以上，現在幾乎每個人在工作上，都會有一台電腦可供使用，建議資料蒐集與相關文書作業都將其數位化，不但方便修改跟傳遞，也能解省紙張的浪費，若擔心資料不見也可透過硬碟跟雲端保存。

▲利用電腦儲存資料，避免桌上文件堆疊。（圖／LibreStock）



依使用頻率分類

桌上一些文具與事務用品，可以先以「使用頻率」分類，分為每天用、偶爾用與特定狀況用，將每天用的商品放在最容易隨手取得的地方，偶而使用與不常用的則放在一個固定區域收拾好，這樣在使用的時候才不會一下找不到，導致浪費時間。

▲把較常使用的物品擺放在順手的位置。（圖／LibreStock）

清空2個月以上沒動的物品

辦公桌上不免有些雜物，像是同事送的公仔或裝飾品、午休時去買的面膜或零食，街頭免費送的原子筆、面紙等等的，還有文具與個人用品，像梳子、鏡子等等，這些都要定期清空，若2個月以上沒碰的東西，基本上就要清理掉，此外，超過2個月都沒動的資料，就鍵入電腦，把實體紙張處理掉，避免越積越多。

▲養成雜物定期清理的習慣。（圖／LibreStock）