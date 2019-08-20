憂貿易戰衝擊！　美國72％學者預估：2021年起經濟衰退

▲美國大多數經濟學者認為，近兩年將會面臨經濟衰退。（圖／示意圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

美國全國商業經濟學協會（NABE）於19日公布最新調查結果，226名受訪的經濟學者中，72％預估美國經濟將在近2年內呈現衰退，總裁杭特（Constance Hunter）指出，「但是，討論到將會發生在2020年或是2021年時，意見非常分歧。」根據了解，許多學者擔心貿易戰負面影響，經濟衰退只是時間早晚的問題。

根據調查顯示，226名受試者中，38％人認為2020年將面臨經濟衰退，34％人認為2021年才會發生，但是由於聯準會（Fed）將會對此採取行動，因此這個時間點也許還會延遲。大多數經濟學者對於川普處理貿易戰的方式抱持懷疑態度，雖然64％人相信「可能達成表面上的協議」，還是對經濟發展感到悲觀。

調查中也指出，川普數次公開抨擊聯準會政策，讓55％經濟學者擔心可能「損害公眾對於聯準會的信任」，超過25％人認為已經「威脅聯準會的獨立性」。

▲美國總統川普數次抨擊聯準會。（圖／路透）

川普對此表示，大幅減稅讓消費者手上握有更多金錢，提升購買能力，「我已經做好萬全準備。我不覺得將要經濟衰退，我們現在做得非常好，我們的消費者非常富有。」他堅稱，美國在貿易戰中占上風，是聯準會的利率政策「扯後腿」，「事實上，大多數經濟學者認為我們不會走向經濟衰退，但世界上其他地方沒有像我們做的那麼好。」

▲白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／達志影像／美聯社）

川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也於18日向NBC表示，「我很確定，不會看見經濟不景氣的情況。消費者工資越來越高，快速支出花費。實際上，他們花錢的同時也在存錢。所以我想，2019下半年的經濟發展會非常好。」

綜合外媒報導，美國公債的殖利率曲線14日出現倒掛現象，導致股票暴跌，英國和德國也傳出經濟成長趨緩的消息，被輿論認為反映出全球市場呈現疲軟。川普不斷課徵關稅，預算赤字越來越高，讓許多經濟學者擔心將會壓抑經濟成長。

《今日美國》則指出，美國目前經濟成長可靠，僱主們穩定增加職缺，失業率仍然接近50年以來的最低數字，7月分的零售業營業額也飆升到4個月以來最大幅度。



【相關圖文報導】美殖利率曲線倒掛…股市暴跌 川普轟聯準會主席：狂扯後腿