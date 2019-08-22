帶貨女王Angelababy這些年背過的Dior包　經典黛妃包不入手會後悔

可以說是Dior最稱職的品牌大使之一的Angelababy，細數她背過的Dior包款之豐富，而且每每都能造成搶購，不只是Angelababy本身的氣質，各種經典、時髦的包款，透過楊穎的穿搭更能融入日常生活中，來看看她拿過哪些熱賣的Dior包款。



DiorAddict LockBox

這款黑色的DiorAddict硬殼包低調又充滿質感，不喜歡撞包的人選擇這款絕對可以！簡單的金屬釦與黑色皮革，正式場合或是穿搭休閒感時都能夠搭配，很適合喜歡特別且充滿個性的女生。

Angelababy喜愛這款低調小包到，為好友韓火火的 《FireBible》推出，拍攝的時尚接拍也背著這款入鏡，再度引起討論，Dior 2018高訂秀的機場穿搭中，Angelababy則搶先背上高訂款的DiorAddict硬殼包，細緻的圖案完全讓人想收入衣櫃呀！

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Dioraddict鍊帶包

Dioraddict鍊帶包一推出就成為女生們心中的夢幻逸品之一，搶眼的DIOR經典皮箱鎖扣，包括紐約名媛Olivia Palermo、珍妮佛勞倫斯Jennifer Lawrence、部落客Chiara Ferragni都是Dioraddict鍊帶包的粉絲，鉚釘款的充滿個性且適合Angelababy平時率性的打扮。

Diorama包

Diorama包款是彰顯Dior女士時尚魅力的經典之作。此現代而立體的造型成為靈感源泉，衍生出從簡約到華麗的各種款式。這一手提包系列，如同真正的成衣系列般豐富完整，Angelababy過去受邀擔任Dior品牌大使時，拍攝一系列早秋系列形象宣傳照，就搶先背上白色款的Diorama包，機場時尚時，又被拍到背著金屬色的Diorama，果然也造成詢問度大升，開啟斷貨的節奏呀！

Lady Dior

Lady Dior包款（Dior黛妃包）因為1995年黛安娜王妃拎著它首度在世人面前亮相，讓Lady Dior黛妃包從此成為時尚史上鮮明又經典的印記，身為Dior中國區品牌大使Angelababy最常拎的包也是Lady Dior，前往巴黎時裝週看秀時，Angelababy就常拎著獨特設計或是有著華美刺繡款式的出席，吸引眾人目光。

2017年時Dior迪奧攜手10位著名藝術家傾情打造DIOR LADY ART #2 藝術家限量合作系列，突破全新藝術理念，為此，Dior特邀請中國區品牌大使Angelababy演繹，後來，Dior也將Lady Dio結合客製化推出My Lady Dior Star最新系列，搭配上極具風格的幸運星別針徽章一同推出，利用不同的別針徽章裝飾包包背帶，打造專屬自己的客製化包款，Angelababy選擇了甜美的粉紅色詮釋。

Dior在2017年推出Dioramour七夕系列獨家限量包款，由Dior中國區品牌大使Angelababy特別拍攝形象，沉浸在熱烈的紅色中異常甜美，一旁的Dioramour系列紅色愛心手袋一上線就立即斷貨，之後2018年、2019年，Angelababy也常在七夕時候曬出Dioramour特殊包款，大大的愛心完全擄獲女生的心。

在Dior藍調之夜活動上，Angelababy拿的Dior經典Lady dior，包身上加入精緻華美的刺繡圖案，出自Dior moon系列，一共有三個主題，Baby拿的這款是I feel blue，彷彿是藝術品般美麗。

Maria Grazia Chiuri承襲迪奧先生對黑色的迷戀，推出一系列 UltraBlack 配件系列極致霧黑小牛皮包款，深邃的黑色小牛皮以啞光表面處理，抹去一切多餘的反射光芒，連同金屬吊飾、鍊條、扣環使用三層上色達到與皮革一致如一體成形般的細緻，Angelababy身穿全黑演繹黑色Lady Dior，展現出Lady Dior除了優雅之外，也能帥氣的一面。

Dio(r)Evolution Bag

Dio(r)Evolution甫推出就成為時尚部落客與明星們爭相曬包的首選，搭配提手和復古金色金屬「Dior」標誌成為招牌，巧妙地將Dior本身的Logo融入革命這個單詞中，更加年輕化的設計也獲得許多精品迷喜愛，Angelababy更多次背Dio(r)Evolution出現機場等場合，也造成一陣子Dio(r)Evolution 包款熱賣的旋風。

Dior J'adior bag

Dior J'adior包款使用原色頂級小牛皮，打造出翻蓋式包款，搭配「J'adior」標誌和復古金色金屬可拆卸鍊帶，與Dio(r)Evolution有著異曲同工之妙，是2017年Maria Grazia Cihuri主理Dior後第一個發表的系列，J'adior可以解讀成「我熱愛Dior」，這款包的推出可說是Dior新時代的經典作品。

Dior 30 Montaigne

命名源自巴黎總店的「蒙田大道30號 30 Montaigne」，以品牌創始人縮寫 CD 為全新設計亮點，全新的字體設計搭配超大尺碼的醒目金屬扣環對應包款後方浮雕式的 30 Montaigne 字樣，可調節式的金屬扣環皮揹帶靈感取自軍隊配件，這款也成為Angelababy近期的最愛。

Dior Saddle馬鞍包

2018秋冬，Dior推出全新不同色彩和材質的Saddle馬鞍包，向2018秋冬成衣系列的靈感源泉致敬，構思出兩款拼布刺繡款馬鞍包，成為當季最新IT Bag，除拼布刺繡款之外，還有 Dior經典帆布、單色皮革款式，帥氣的Saddle馬鞍包在Angelababy以浪漫夢幻的禮服搭配之下，展現出另外一種新面貌。

Dior le coeur de 愛心包

每到情人節必成為女孩們下手目標的愛心包，Angelababy曾拿過刺繡搭配鑽飾的串珠Dior le coeur de愛心包，兩年前的情人節，也特別在Dioramour七夕系列獨家限量包款中，演繹紅色愛心包。

※編輯：Sandy | 圖片：Dior, Angelababy weibo |

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