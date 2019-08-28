今年夏天最仙氣的顏色「奶蜜黃」　先從包款買起來

繼奶茶色燒起溫柔小姐姐的購物慾之後，又有一個新的絕美顏色準備攻佔衣櫃，像加入奶油般溫醇、鮮亮的黃色中注入甜美感的「奶蜜黃」，絕對是今年夏天必備美色，許多女星們早已紛紛在穿搭中加入奶蜜黃，看起來更顯溫柔氣質，而且能襯托膚色的白皙感，還有哪些奶蜜黃單品推薦，備好荷包收新單品了！



日前宣布成為Charles&Keith代言人的古力娜札，出席Charles&Keith活動時，身穿奶蜜黃色的連身裙，這版型也正是夏季流行的剪裁，配上金色的圓形大耳環與手環，也不顯過於華麗，奶蜜黃能增添女人味與溫柔的氣質，娜札這身穿搭完全可以學起來。

仙女姊姊劉亦菲在摩納哥拍攝的這組照片，美得令人讚嘆，一身奶蜜黃色的洋裝，配上編織草帽與小白鞋，甜而不膩，這樣的裝扮也非常適合女生們在夏季嘗試，再配上簡單的飾品，切記不要加入太多浮誇的首飾，簡約就很美。

奶蜜黃色雖然算是高明度的顏色，但又不會像檸檬黃、螢光黃色那樣刺眼，如果想先嘗試加入穿搭的話，也可以從鞋包開始試試看，李聖經就在休閒的裝扮中加入奶蜜黃色的包款，也能平衡整體，不會顯得太過隨性，許多精品品牌也推出了這個仙氣色的包款，來看看有哪些。



CHANEL春季新品Side Packs雙肩包由兩只小包組成，一推出就引起話題，溫柔的奶蜜黃色完全吸引了注目，像是加入蜂蜜般甜美的CHANEL Side Packs雙肩包絕對是今年夏天的夢幻包款之一！

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CHANEL Side Packs雙肩包，售價NT$216,800。

由設計師 Frederick Vidal 所設計的Hermès Halzan系列小公牛皮包有5種佩戴方式，包括手提，肩背，單肩等可以因應不同場合作變化，很適合在日常佩戴的包款，設計靈感來自於馬具，不但柔軟，設計風格簡約低調好看，充滿愛馬仕品牌精神。

Hermès Halzan包售價，美金$4,825。

LV重新設計品牌古老的Cannes化妝箱，這款Cannes手袋以富有紋理的Epi皮革向復古風格致敬。袋形雅緻，銀色金屬件別俱特色，兩種手柄設計提供多種攜帶方式，配上彷彿注入更多奶油般的淺奶蜜黃色也很美。

Cannes化妝箱售價，NT$85,500。

FENDI經典的Baguette包強勢在今年回歸，這款在《慾望城市》中受到凱莉鍾愛的包款，也推出了淡淡粉粉的奶蜜黃，搭配上金色FF包釦，光線的照射下更顯閃耀搶眼，即使穿著很簡約，也能用這款Baguette包突顯重點。

FENDI Baguette Large，售價NT$100,000。

LOEWE受歡迎的T Pouch鵝黃色小牛皮手拿包，選用光滑小牛皮製成，飾有Anagram圖案壓花，展現出Loewe簡約現代工藝之作，呈現簡潔的鋸齒狀廓形，配有標誌性的T形金屬配飾和手工車邊。

※編輯：Sandy |

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