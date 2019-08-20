辛巴威200萬人面臨飢餓狀態　玉米歉收比去年少了53%

▲辛巴威面臨至少200萬人鬧飢荒的嚴重威脅。（圖／翻攝自Google地圖辛巴威街景照片）

實習記者施怡妏／綜合報導

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位於非洲南部的辛巴威受到旱災的打擊，玉米歉收僅有80萬噸，比去年減少53%，目前已超過200萬人面臨飢餓狀態。經濟學家預測，此一現象將導致原本已經不穩定的經濟現況更加惡化，明年飢餓人口恐怕高達550萬人。糧食短缺，連帶影響糖、食用油與大米等民生必需用品價格飆漲超過一倍，通膨率上升至少175%。

根據世界糧食計劃署（World Food Programme）表示，辛巴威農村人有超過3分之1的人口，面臨糧食不足的問題，通貨膨脹後，城市人民處境更加艱辛，若國際人道救援不足，估計至2020年1月將突破550萬人，糧食短缺的問題相當嚴重。

根據外媒報導，南非農業商會（Agricultural Business Chamber of South Africa，Agbiz）首席經濟學家西羅玻（Wandile Sihlobo）表示，乾旱問題導致辛巴威的播種季被迫延遲，雖然雨季來臨，但因為雨量過多導致農作物受損。今年3月份的熱帶氣旋伊代（Idai）釀成天災，不管是乾旱或是洪水，都會對農作物產生破壞性的影響。

西羅波表示，對於經濟面臨危機的辛巴威，氣候不佳所導致的嚴重後果通常會在極端氣候結束後的幾個月開始發酵；他說，若要經濟好轉「保守估計需要進口100萬噸玉米，才能符合未來一年所需數量。」