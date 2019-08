13歲唐氏兒慘被工友性侵　衣服沾滿血漬體液…反鎖教室哭紅眼

▲13歲唐氏症男童疑似被特教學校的工友性侵。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

南非約翰尼斯堡(Johannesburg)於5日傳出疑似強暴案件,一名罹患唐氏症的13歲男孩放學後鬧失蹤,被工友指出「在教室裡睡著」,但是回家後全身發出臭味,舉止也很怪異。媽媽把孩子衣服脫下,才發現上面竟然有血液和精液留下的污漬,經醫師確診後,指控工友性侵男童。

媽媽向當地媒體Sowetan Live表示,她一如往常來到放學接送地點,卻苦苦等不到人,緊張地和老師、副校長在校園中尋找,1個多小時後還是沒有得到回應。此時,一名「一般工人」突然跑來,表示可以幫上忙,「他說我兒子可能在教室裡睡著了,然後就直接走到其中一間教室開鎖,我兒子也立刻走出來。」

媽媽當下如釋重負,沒有想太多,事後回想才察覺不對勁,「他完全不像剛睡醒,反而像是在那裡等門很久了。」她說,「兒子眼睛紅紅的,看起來才剛哭過,身上發出味道,好像上完廁所沒擦乾淨。」

小男孩立刻被帶去診所驗傷,經醫師證實確實遭遇性侵。媽媽向特殊教育學校通報,校長卻建議學生在家休養三個月,等到全案調查結束再重返校園,「真正讓我難過的是,校方不願意將那個人停職,反而要求我的孩子待在家裡。」

媽媽又向教育部舉報,終於獲得官方力量介入,讓男童得以回到學校讀書,可是工友仍然繼續在校園裡工作,只是範圍被限制在花園裡,遠離教室。當地警方證實,目前已經對這一起案件展開調查,但是還沒有逮捕任何人。