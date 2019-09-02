讓妳聞起來很美的7款夏日迷魂香　一噴就情不自禁想靠近

嗅覺透過大腦掌握情感與記憶，香氛，無疑是讓妳提升費洛蒙與好感度的心機捷徑！不論是偏甜的花果香，木質調的中性香，若有似無洗完澡的香氣…..這幾款都是KOL們不藏私分享，每次使用「詢問度」最高的愛用香氛。

Me編 恰拉：「一噴就有小清新感。」



Le Couvent des Minimes 洛蔻芳．Aqua Minimes 米尼姆之水

100ml／NT$ 2,100；50ml／ NT$ 1,250；10ml／NT$350

夏天最怕聞到那種那種太過厚重的香氣，這款洛蔻芳 Aqua Minimes 米尼姆之水很推薦在夏天使用，因為它前味是義大利柑橘跟檸檬，接著山蒼樹與薄荷，最後再用溫暖的香根草與雪松做為會結尾，清新又若有似無的香味，是近期的心頭好。

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RUBY(劉馨如)：「司機大哥迷魂香。」



Jo Malone．Nectarine Blossom＆Honey杏桃花與蜂蜜古龍水

30ml／NT$2,450

每次我噴這瓶一上小黃，司機一定會說：「小姐不好意思，我覺得妳很香，可以告訴我是哪一瓶嗎，我想要買給我太太。」如果妳想要這輩子都像少女的話，噴它就對了，清新甜美的果香調中，又帶點古靈精怪的俏皮感。

愛甯Spencer：「少女感的約會款香氣。」



MARC JACOBS．DAISY小雛菊女性淡香水

100ml／NT$3,550

我喜歡花香混果香，而且特怕香水有林森北路的脂粉味，這個完全沒有，散發自然少女感，輕輕柔柔的。而且不會太高調，感覺是一種快樂自在陽光女孩的氛圍，之前單身時約會一定使用這瓶哈（然後現在就是少女媽媽一枚了）

TOMO：「讓人情不自禁想靠近 。」



KIEHL’S．原．麝香淡香水

50ml／NT$1,450

這支香水是我每次使用詢問度最高的，幾乎10次會被問8次，我自己也推薦過給很多人。它的香味很像剛洗完澡的味道，很舒服，蠻適合約會，讓人想要靠近妳….我不喜歡很甜或很濃烈的香氣。而且這是男生女生都可以用的味道，在任何人身上都不會奇怪，因為每個人都會洗澡嘛(笑)。

小白(Janet)：「難以捉摸的誘惑力 。」



TOM FORD．私人調香系列FABULOUS香水

50ml／NT$10,500

它的香氣很有層次，剛開始甜美浪漫，隨著時間慢慢轉為性感，等到一天結束，又有種特別的清香。它是一款會讓人覺得很有神秘感、比較中性、味道偏濃的香氛，個人覺得適合冬天或晚上昏暗的酒吧（採草莓就不適合喔笑）。

唐葳：「渾然天成的優雅氣質。」



Dior．全新Miss Dior香氛

30ml／NT$2,600

味道不膩又很獨特，我蠻常用，幾乎每次噴都會被問。它是一種甜美又複雜的大馬士革玫瑰玫瑰香氣，帶點果香，香氣很有層次，如果以人來比喻的話，就是那種可愛與性感特質同時兼具的女孩。任何場合都蠻百搭，可以輕鬆也可以隆重。

綺綺：「可單噴，也可『去糖』過甜的香氣。」



MILLER HARRIS．LE CEDRE香氛圖書館-雪松淡香精

100ml／NT$7,600

它主要是木質調，很適合拿來和其他香水混搭。我有幾款香水比較甜，就會用這款來「去糖」綜合，讓自己聞起來比較沒那麼girly。如果單使用這瓶，是很沉穩舒服的味道，偏中性，單噴我也很喜歡。

※文字：Chara Yu、Tammy Yu | 編輯：Chara Yu |

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