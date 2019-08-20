《小魔女DoReMi》20周年周邊大集合：必收波龍潤唇膏、變身器無線充電器會發亮

編輯／JJ 圖／翻攝自BANDAI官網、小魔女DoReMi咖啡廳官網

《小魔女DoReMi》是許多八年級生女孩們小時候最有共鳴的魔法變身卡通，如今已經推出20周年了！前陣子就已陸陸續續推出了一些美妝商品，還有期間限定咖啡店，而近期日本大型玩具商萬代BANDAI又推出了許多周邊，尤其是變身器造型的無線充電器、珠寶盒，都可愛得太犯規了～

＃無線充電器 4,280日圓

現在許多人的手機都有無線充電的功能了，購入一個自己喜愛的無線充電器也是必須的！這款變身器造型的無線充電器充電時還會發亮，感覺就像是魔法一樣，勾起滿滿回憶，超可愛！

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＃珠寶盒 3,564日圓

另外，這與《小魔女DoReMi》中變身器比例大小都差不多的變身器模型，拿在手上讓人忍不住想要按按看表面的按鍵，其實這是一個小珠寶盒！打開之後還有一面小鏡子，適合放一些戒指、耳飾或是項鍊，隨身攜帶著，拿出來照鏡子也開心～

＃紙膠帶、貼紙組 3,630日圓

萬代也推出了手帳好幫手文具系列，有多款紙膠帶可以挑選，還有俏魔女們的貼紙，可以貼在手帳裡、或是拿來黏貼信封。

＃鋼筆 3,240日圓

還有鋼筆系列，使用了DoReMi、羽月、小愛與音符四個角色的代表色，最喜歡哪個角色，就把有寫上她名字的那支鋼筆帶回家吧～

＃波龍潤唇膏2入 4,180日圓

之前也有介紹過，BANDAI旗下的美妝品牌「Creer Beaute」推出了第一代與第二代波龍造型的潤唇膏，12.5公分的大小拿在手上好迷你，十分可愛，第一代波龍是草莓香氣，第二代則是玫瑰香氣，兩支潤唇膏都是淡淡的粉色，能夠提升氣色同時滋潤雙唇。

＃變身器蜜粉餅

同樣是由BANDAI Creer Beaute所推出，那時還沒開始預購就已經造成一波轟動，第二代變身器造型更精緻了，打開裡面竟然是五色蜜粉餅！網友們在拿到實品後發現，變身器上頭的音符還可以自由拆卸呢～

＃小魔女DoReMi咖啡廳

另外，為迎接《小魔女DoReMi》20周年，當然不只推出一堆周邊商品這麼簡單，在日本大阪和東京開設了期間限定的「小魔女DoReMi咖啡廳」，東京是7／12～8／31、大阪是8／29～9／29，除了可愛的創意餐點之外，店內還有販售非常多周邊商品！

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