這只古董懷錶竟是Apple Watch保護殼　加上銀鍊變英倫紳士

編輯／Duke

手錶作為時尚單品或是觀看時間的機器都是相當適合，並且近年來因科技的進步，所以越來越多人開始戴起智慧型手錶，其中，又以Apple（蘋果）推出的Apple Watch為大宗，因此各品牌紛紛做起手錶保護殼，而來自日本的Porter Classic對於這一塊持有不同的想法，因為該品牌將Apple Watch變成了一只古董懷錶。

▲Porter Classic Apple Watch保護殼。（圖／翻攝自Phaeton）

由吉田克幸與吉田玲雄於2007年共同創立的Porter Classic，以出色的技術與驚人的創意聞名，而這次2人以古董錶作為原型設計，並運用925純銀打造了復古懷舊的保護殼，其中，更利用了雕刻技術呈現螺旋、吊環等細節，預期會是一款擁有高質感的保護殼，另外，各位也能夠加購專屬的銀鍊，使其方便掛於脖子或腰上哦！

請繼續往下閱讀...

▲運用925純銀打造復古懷舊的保護殼。（圖／翻攝自Phaeton）

▲利用雕刻技術呈現螺旋、吊環等細節。（圖／翻攝自Phaeton）

▲可以加購專屬銀鍊，使其方便攜帶。（圖／翻攝自Phaeton）

這款Porter Classic Apple Watch保護殼，因為是以925純銀打造，故定價偏高來到了日圓70,200元（約台幣21,000元），而專屬銀鍊售價為日圓86,400元（約台幣25,900元），喜歡的朋友，目前都可以透過 Phaeton官網購得。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

因Apple Watch於智慧型手錶市場為市占率最高的手錶，所以周邊商品是最多的，其中，固定與Apple合作的奢侈品牌愛馬仕（Hermès），也有為其推出小牛皮革錶帶，並且因設計精美、配色多元成為眾人最喜愛的錶帶之一。另外，售價區間則在台幣11,500元到台幣19,500元不等，如想購買都可以至愛馬仕專賣店或是Apple官網找到哦！

▲最便宜的愛馬仕小牛皮革錶帶，售價為台幣11,500元。（圖／翻攝自Apple）

▲因尺寸較大，所以這款錶帶的售價為台幣19,500元。（圖／翻攝自Apple）