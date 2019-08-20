「最病態生日禮物」3窮少女從法國飛來　美淫商吹噓：模特星探送我的！

▲最新文件指出，美國富商艾普斯坦曾購買未成年少女當作生日禮物。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

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美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性販運未成年少女，10日卻在監獄中輕生。如今最新法庭文件出爐，又查出艾普斯坦曾讓3名貧困家庭的12歲女孩從法國飛過來，當作他病態的生日禮物。

綜合外媒報導，最新法庭文件中指出，受害女子裘福利（Virginia Giuffre）聲稱，從艾普斯坦口中聽過最糟糕的消息就是，有3名漂亮的12歲女孩從法國坐飛機過來，作為他的生日禮物來幫他過生日，這禮物是艾普斯坦的一名模特星探好友布魯內爾（Jean-Luc Brunel）送的。

裘福利說，艾普斯坦向她吹噓，因為女孩們的法國家庭真的很窮，她們的父母都需要錢，只要準備普通價格的錢、簽證及模特兒的職業前景，就能將女孩們買來，「他笑個不停，覺得有錢就能輕而易舉誘惑各行各業的人，真是太棒了，沒有東西或人用錢買不到」。

另外一件來自南美洲及東歐的年輕女孩的控訴案則指出，艾普斯坦花百萬美金幫助布魯內爾成立MC2模特公司，卻是用來換取「隨時待命的女孩們」，她們也被迫與艾普斯坦發生性行為。不過MC2模特公司隨後切割與艾普斯坦的關係，並表示不再與布魯內爾合作。