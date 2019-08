美淫商「死前2日」簽遺囑！5.78億美元資產交付信託　受害人求償難度增

▲ 美國富商艾普斯坦10日在紐約曼哈頓監獄牢房輕生過世。(圖/CFP)

美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)10日在獄中過世。但根據外媒最新一波揭露的內容,他早在8日就把名下近5.78億美元資產交付信託,且遺囑並未指名任何受益人。分析指出,此舉將大幅增加提告受害者索賠的難度。

根據紐約郵報公布的這份遺囑副本內容,艾普斯坦8日簽署文件,把名下資產全數轉入「1953信託」帳號,包括超過5650萬美元的現金、超過3億美元的股票及逾1400萬美元的固定投資收益,且有超過1800萬美元的航空資產、汽車與船艇,還有位在美國紐約、法國巴黎等6處豪宅,以及仍待評估總價值多個藝術收藏品。

▲▼ 艾普斯坦在小聖詹姆斯島(Little St. James)的房產(上)及紐約曼哈頓的豪宅(下)。(圖/路透)

談及此事,消息人士坦言,不尋常之處在於,許多動作都是在他死前數天完成,「他可能會想,『我需要把事情安排妥當』。」

目前已有多名受害女性向法院提告索賠,訴訟數量不斷增加當中。但分析認為,艾普斯坦把名下資產交付信託的動作,是大大增加受害人透過訴訟索賠的難度。

此外,在遺囑消息傳出之際,美國司法部長巴爾(William Barr)19日對外宣布美國聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons,簡稱BOP)領導高層改組,現任代理局長赫爾維滋茨(Hugh Hurwitz)被撤換,由首位女局長索耶(Kathleen Hawk Sawyer)重掌此職位,並任命前中情局官員凱恩(Thomas Kane)擔任她的副手。

