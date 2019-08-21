南韓爆紅「全雞帽」超獵奇！雞腿肥美還會舞動　看了超想咬一口

▲南韓爆紅「全雞帽」超獵奇！（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

編輯／Ping 圖／翻攝自gmarket.co.kr

請繼續往下閱讀...

最近在南韓有一款帽子大爆紅，因為它的造型居然是一整隻雞（驚）！近期不管在 Instagram 還是推特（Twitter）上都能看到這款「全雞帽」，不僅外型超獵奇，重點是按下帽子上的按鈕後，這隻雞還會跳舞～到底有多特別，趕快一起來瞧瞧。

▲這款帽子看起來也太可口了吧！（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

也許是南韓人太愛吃炸雞的關係，廠商才會將腦筋動到雞上，推出這款超特別的「全雞帽」。咖啡色的外皮看起來相當可口，按下按鈕後，那兩隻肥美的大雞腿居然還會跟著音樂舞動，看了讓人莫名食慾大增呢！

유니랜드(UNI LAND)（@62_land）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 28 日 上午 4:20 張貼

G마켓 공식 인스타그램（@gmarketstory）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 19 日 下午 10:43 張貼

按下帽子上的按鈕後，雞腿就會跟著音樂擺動，這款絕對是炒熱氣氛必備阿！下次去參加派對時，千萬別忘記戴上這款「全雞帽」，相信你一定會成為全場焦點～

▲「全雞帽」Gmarket售價為13,800～29,000韓元（約NT$357～750），依不同的賣家有不同的售價。（圖／翻攝自gmarket.co.kr）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App